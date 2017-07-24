24.07.2017 15:32:01

Pakistan'da canlı bomba saldırısı

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da canlı bombalı saldırısı gerçekleştirildi. Canlı bomba saldırısında ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Pencap Sağlık Bakanı Selman Refik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şehrin işlek noktalarından Feruzepur Caddesi'nde Pencap Başbakanı Şahbaz Şerif'in ofisinin de bulunduğu yerin yakınlarında patlama meydana geldiğini kaydetti.

Patlamaya bombalı intihar saldırısının yol açtığını belirten Refik, saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ayrıca ilk yardım ekipleri tarafından yapılan açıklamada, ölenlerden 6'sının polis olduğu bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.