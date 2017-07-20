SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Nabi Avcı görevini Numan Kurtulmuş'a devretti
20.07.2017 13:25:26

Nabi Avcı görevini Numan Kurtulmuş'a devretti

Nabi Avcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini Numan Kurtulmuş'a devretti.

Bakanlar Kurulunda yapılan değişikle Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine getirilen Numan Kurtulmuş, görevini Nabi Avcı'dan devraldı. Devir teslim töreninde bir konuşma yapan Avcı, bugüne kadar Başbakan Yardımcısı olarak da yaptıkları hizmetler sebebiyle Kurtulmuş'a teşekkür ederek, "Bugün de bu görevi kendisine devrediyor olmaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Bugüne kadar danışman olarak, Milli Eğitim Bakanı olarak, Kültür Bakanı olarak vazife yapmasına fırsat veren, imkan veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanlığına atanırken Başbakan Yıldırım'a bugüne kadarki bütün teveccühleri için teşekkür eden Avcı, bütün çalışma arkadaşlarına da teşekkürlerini dile getirdi. Avcı, son olarak Kurtulmuş'a yeni görevinde üstün başarılar diledi.

"NABİ AVCI'DAN BU GÖEVİ DEVRALMIŞ OLMAK HEM ONUR HEM ZORLUKTUR"

Görevi devralan Numan Kurtulmuş ise şöyle konuştu:

"Değerli Bakanımıza teşekkür ediyorum. Kendisi kişiliğiyle, zarafetiyle, bilgisiyle, donanımıyla, kültür adamı sıfatıyla ama devlet adamı sıfatıyla her zaman AK Parti camiasının yol gösterici kişilerinden birisi olmuştur. Çok cerbezeli görünmeyen ama perde arkasında bizim camiamızın sakin güçlerinden biri olan Nabi Avcı'dan bu görevi devralmış olmak benim içinde hem büyük bir onur hem de büyük bir zorluktur. Kendisine yaptığı hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. 62, 63, 64, 65'inci hükümetlerde birlikte çalıştık kısa süre içerisinde çok zor dönemleri birlikte aştık. O süreçlerdeki tutumları, olgun, sakin ama yol gösterici tutumları dolayısıyla da Nabi Avcı'nın katkıları hem AK Parti hükümetlerine hem Türkiye'nin gidişatına son derece olumlu olmuştur. Kültür Bakanlığına da çok büyük katkısı desteği oldu. Ondan devraldığımız bu bayrağı inşallah daha ileriye götürmek nasip olur. Bu bayrak devriminin değişiminin milletimiz, memleketimiz için yararlı olmasını ümit ediyorum. Allah her birimizin vaktini bereketlendirsin ve bu memlekete hizmet etme imkanı versin. Bu makamların hepsi gelip geçicidir. İnsanlar makamlarından mevkilerinden eğer güç alıyorlarsa zaten bunun kıymeti yok. Eskilerin çok güzel bir tabiri var "şerefü'l mekan bi'l mekin" derler. Bir mekanın şerefi orada oturanla kaimdir. Nabi Avcı'ya bakınca onu görüyoruz. Nabi Avcı'nın herhangi bir yerde oturması ya da herhangi bir makamdan koltuktan güç alması zaten düşünülemez. Bulunduğu her yere güç vermiş olan bir yol arkadaşımız dava arkadaşımız bir büyüğümüzdür."

"MAKAMLAR, MEVKİLER HER BİRİMİZ İÇİN BİR HİÇTİR"

Konuşmaların ardından Bakan Kurtulmuş, Avcı'ya 'hiç' yazılı bir tablo hediye etti. Kurtulmuş, "Bu hiç, güzel olduğunu zannettiğimiz için seçtik. Bu tür şeyler bir hiçtir. Makamlar, mevkiler her birimiz için bir hiçtir. Asıl olan öte tarafta alnımızın akıyla hesabı verebilmektir. Bunu bir kere daha hatırlatmak için bu hediyeyi takdim ediyorum" ifadelerini kullandı.


    YORUM YAZ
Boşandığı eşini bıçaklayıp tabancayla öldürdü
Boşandığı eşini bıçaklayıp tabancayla öldürdü
Adana'da bir kişi, boşandıktan sonra üzerine yaptığı evini geri vermesi için tartıştığı eski karısını bıçaklayıp tabancayla öldürdü.
20.07.2017 14:51:04
Yeni model yatırımları otomobil ihracatını uçurdu
Yeni model yatırımları otomobil ihracatını uçurdu
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Sabuncu, 'Yılın ilk yarısında otomotiv dış satımındaki artış, temel olarak binek otomobiller mal grubundaki ihracat artışına dayanıyor. Binek otomobillerdeki ihracat artışı yüzde 71'e ulaşmış durumda' dedi.
20.07.2017 14:50:13
Galatasaray'ın kader maçı! Muhtemel 11'ler
Galatasaray'ın kader maçı! Muhtemel 11'ler
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İsveç'in Östersunds ekibiyle karşılaşacak.
20.07.2017 14:46:59
Galatasaray'ın Volkan Şen planı!
Galatasaray'ın Volkan Şen planı!
Volkan Şen ile anlaşan Galatasaray'ın, taraftar tepkisini çekmemek için önce Feghouli'yi ardından milli oyuncuyu resmen duyuracağı öne sürüldü.
20.07.2017 14:44:43
Köpeklerin dost canlılığının nedeni belli oldu
Köpeklerin dost canlılığının nedeni belli oldu
Kurtların aksine insanlarla iletişim ve etkileşim içindeki köpeklerin bu özelliklerinin genetik farklılıkla ilişkili olabileceği bildirildi. Bilim adamları köpeklerin 'Williams-Beuren Sendromu' diye bilinen bir tür kromozom değişikliğine sahip olabileceğini söyledi.
20.07.2017 14:42:05
Çanakkale'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca
Çanakkale'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca
Çanakkale'de, polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü R.Ş., filmleri aratmayan kovalamacanın ardından yakalandı.
20.07.2017 14:41:37
Polis, Anadolu Yakası'nı ablukaya aldı
Polis, Anadolu Yakası'nı ablukaya aldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Yakasında hava ve deniz polisinin de desteğiyle 'Kurt Kapanı-7' uygulaması gerçekleştiriyor.
20.07.2017 14:35:15
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye sınırında çatışma
Türkiye sınırında çatışma
Mısır'da bombalı saldırı: Ölüler var
Mısır'da bombalı saldırı: Ölüler var
Lübnan Ordusu Suriyelilere böyle işkence ediyor!
Lübnan Ordusu Suriyelilere böyle işkence ediyor!
AK Partili Belediye Başkanı ihraç edildi
AK Partili Belediye Başkanı ihraç edildi
Canbolat’tan İsrail’deki Dürzilere uyarı
Canbolat’tan İsrail’deki Dürzilere uyarı
Yeni Adalet Bakanı Abdülhamit Gül kimdir?
Yeni Adalet Bakanı Abdülhamit Gül kimdir?
'Ya Ruslar Kırım'dan çıkacak ya da biz yok olacağız'
'Ya Ruslar Kırım'dan çıkacak ya da biz yok olacağız'
ABD'den Büyükada tutuklamalarına tepki: Hemen serbest bırakın
ABD'den Büyükada tutuklamalarına tepki: Hemen serbest bırakın
Büyükada toplantısındaki 'bölünmüş Türkiye' haritası delil sayıldı!
Büyükada toplantısındaki 'bölünmüş Türkiye' haritası delil sayıldı!
FETÖ 15 Temmuz sonrasında üyelerine maaş bağladı!
FETÖ 15 Temmuz sonrasında üyelerine maaş bağladı!
Esad'ın oğlu konuştu!
Esad'ın oğlu konuştu!
Londra Belediye Başkanı: 'Trump'a kırmızı halı sermeyiz'
Londra Belediye Başkanı: 'Trump'a kırmızı halı sermeyiz'
SON YORUMLANANLAR
Mısır'da cami mahyasında dansöz oynattılar!
Mısır'da cami mahyasında dansöz oynattılar!
FETÖ'nün finansal ayağı kırıldı! 48.5 milyar dolarlık serveti devletin kasasında!
FETÖ'nün finansal ayağı kırıldı! 48.5 milyar dolarlık serveti devletin kasasında!
Malazgirt'te Kürtlerin rolü neydi?
Malazgirt'te Kürtlerin rolü neydi?
Çin Hindistan'a saldırdı! Yüzlerce asker öldü
Çin Hindistan'a saldırdı! Yüzlerce asker öldü
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Büyükada'da gözaltına alınan aktivistlerden 6'sı tutuklandı
Büyükada'da gözaltına alınan aktivistlerden 6'sı tutuklandı
Rusya'dan S-400 füzeleri için tarih geldi!
Rusya'dan S-400 füzeleri için tarih geldi!
İsrail'e büyük şok! İHA'sı düşürüldü
İsrail'e büyük şok! İHA'sı düşürüldü
Pentagon görevlisi Michael Rubin: Türkiye kan gölüne dönecek
Pentagon görevlisi Michael Rubin: Türkiye kan gölüne dönecek
Rusların tercihi yine Türkiye oldu
Rusların tercihi yine Türkiye oldu
New York Times: ABD, Irak'ı İran'a teslim etti
New York Times: ABD, Irak'ı İran'a teslim etti
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları