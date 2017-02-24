24.02.2017 23:54:14

Mısır, Filistinlileri Sina’ya mı yerleştirecek?

Mısır'ın, toprakları üzerindeki Filistinlileri Sina'ya yerleştireceği yönündeki iddialar sonrası açıklamalar geldi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre Mısır Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, medyada yer alan iddiaları yalanladı.



Büyükelçi Alâ Yusuf, Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından bugün (23 Şubat Perşembe) yayınlanan bildiride, “Bu konu hiçbir Arap veya yabancı yetkili tarafından Mısır'la görüşülmedi ve gündeme getirilmedi” dedi.



Bu tür tekliflerin gerçekleşebilir ve kabul edilebilir olmadığını kaydeden Yusuf, Sina Yarımadası'nın Mısır'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.



Mısır Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Mısırlılardan bu tür söylentilere aldırış etmemelerini isteyerek, söz konusu asılsız söylentileri ortaya atanların amacının fitne çıkarmak olduğunu söyledi.



Yusuf, bu tür söylentilere karşı koymanın tek yolunun birlik ve bütünlük içinde hareket etmek olduğunu belirtti.



İşgal rejimi medyası ve uluslararası medya organları, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin bağımsız Filistin devletinin Gazze Şeridi ve Sina Yarımadası'nın bir bölümü üzerinde kurulmasını, Sina'dan alınacak toprak kadar alanın 1948'de işgal edilen Filistin topraklarının Mısır sınırındaki bölümünden Mısır'a verilmesini önerdiğini yazmıştı.