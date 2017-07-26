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26.07.2017 17:16:15
Merve Kavakçı'ya sürpriz görev
Yeni büyükelçiler kararnamesiyle Merve Kavakçı Kuala Lumpur, Murat Mercan Tokyo Büyükelçisi oldu. Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Ahmet Gün, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine getirildi.
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merve kavakçı
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Yok böyle vicdansızlık!
Çin'de motosiklet kullanan hamile bir kadın, küçük çocuğun üzerinde geçiyor. Vicdansız kadın arkasına bile bakmadan yoluna devam ediyor.
26.07.2017 17:43:01
Sakarya'da 200 kilogram eroin ele geçirildi
Sakarya'nın Hendek İlçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 200 kilogram eroin ele geçirilirken, olayla ilgilide 3 kişi gözaltına alındı.
26.07.2017 17:18:19
CHP'li Tezcan'dan MYK gündemine ilişkin açıklama
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 'Artık teröre milletle beraber karşı çıkma zamanı. Huzur istiyoruz. Türkiye'de 80 milyon insanın huzur içerisinde yaşadığı bir ülke istiyoruz' dedi.
26.07.2017 17:18:03
Deney yaparken iki elini kaybetmişti: O bilim aşığı bir çocuk
TÜBİTAK'ın Bilim Fuarı için evinde deney yaparken yaşanan patlama sonucu iki elini de kaybeden 17 yaşındaki Altuğ Özışık'ın babası Tuncay Özışık, oğlunun 2 elini kaybetmesine rağmen deneyler yapmaya devam edeceğini belirterek, 'Morali oldukça iyi. O bilim aşığı bir çocuk. Bilim için deneylerine devam edecek' dedi.
26.07.2017 17:17:52
Yaralı 112 ekibine saldırdı: Birini ısırdı, diğerini boğdu
Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralanan şahıs, kendisini hastaneye götürmek için bindirildiği ve hareket halinde olan ambulanstaki sağlık görevlilerine saldırdı. 3 kişiyi darp eden şahsın 112 çalışanı kadının boğazına sarıldığı, bir diğerini ise ısırdığı öne sürüldü.
26.07.2017 17:17:40
Oyuncak tavşandan uyuşturucu çıktı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin durdurduğu bir yolcu otobüsünde, oyuncak tavşan içinde 293 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.
26.07.2017 17:17:14
Cenazesi motosiklet konvoyu eşliğinde camiye götürüldü
Motosiklet dünyasında Altın Elbiseli Adam lakabıyla tanınan Barkın Bayoğlu'nun cenazesi ailesi ve arkadaşları tarafından Haydarpaşa Numune Hastanesi morgundan alındı. Bayoğlu'nun cenazesi yüzlerce motor eşliğinde Kerem Aydınlar Camisine götürüldü. Kazada hayatını kaybeden emlak danışmanı Buğra Erdem ise son yolculuğuna uğurlandı.
26.07.2017 17:17:01
TİMETÜRK
SON
HABERLER
Fatih Terim'in yerine kim gelecek? Büyük sürpriz
Sakarya'da 200 kilogram eroin ele geçirildi
CHP'li Tezcan'dan MYK gündemine ilişkin açıklama
Deney yaparken iki elini kaybetmişti: O bilim aşığı b
Yaralı 112 ekibine saldırdı: Birini ısırdı, diğerini
Oyuncak tavşandan uyuşturucu çıktı
Cenazesi motosiklet konvoyu eşliğinde camiye götürüld
Sosyal medyadan Şenol Güneş çağrısı
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