Kuş yemleri arasından esrar çıktı

Şanlıurfa'da bir kamyonda özel eğitimli köpekle yapılan aramada kuş yemleri arasında gizlenmiş 244 kilo 500 gram kubar esrar bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda yapılan kontrollerde Mehmet D'nin kullandığı, plakası belirtilmeyen kamyonu durduruldu.
Özel eğitimli köpekle yapılan aramada kuş yemleri arasına gizlenmiş 244 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.Kamyon şoförü Mehmet D. gözaltına alındı.