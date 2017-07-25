25.07.2017 11:28:13

Kozmetik devi mağazalarını bir bir kapatıyor

2017 başında, iş yapmayan çok sayıda mağazayı kapatan Tekin Acar Kozmetik'te zor günler yaşanıyor. İnternet sitesine de ulaşılamayan markanın açık kalan son mağazaları da kapanıyor.

Türkiye'nin önde gelen kozmetik zincirlerinden olan ve kuruluşu 1979 yılına dayanan Tekin Acar, sıkıntılı günler yaşıyor. Hafta sonu mağazalara giden birçok müşteri Tekin Acar bayilerinin kepenk indirdiğini gördü. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Acar ise sorunları aşmaya çalıştıklarını söyledi.

KİRAMI ÖDEMEKTE ZORLANIYORUM DEMİŞTİ

2017 başında, iş yapmayan çok sayıda mağazayı kapattıkları açıklamasıyla dikkat çeken Tekin Acar Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Acar, "İlk defa kiramı, aidatımı, maaşları ödemekte zorlanıyorum" demişti.

Bu açıklamaların ardından Tekin Acar'ın 19 mağazasının kira sözleşmesinin Sephora'ya devredileceği açıklanmıştı. Türkiye genelinde 80 mağazası olan Tekin Acar, geçen hafta sonuna kadar faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.