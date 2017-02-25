25.02.2017 18:32:25

Kılıçdaroğlu'ndan OHAL iddiası: 'Evet' çıkarsa...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Referandumdan 'Evet' çıkarsa OHAL sürekli hale gelecek' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trakya ve Balkan Dernekleri Federasyonu üyeleriyle ve gençlerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu burada referanduma yönelik açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklama:

550 milletvekili var, sayıyı neden 600'e çıkarıyorlar? 550 bile fazla, 450 olmalıdır. Ben vergi ödüyorsam hesabını onlar verecek. Kurulacak hükümet böyle bir hesabı veriyor mu, vermiyor. Güvenoyuna gerek duymuyor, kaldırıyorlar. Ne gerek var, bir kişi karar veriyor zaten diyorlar. Yasama tekeli parlamentonun elinden alınıyor.



Bu başkanın kaç yardımcısı olacak? Bu belli değil. Kaç tane bakan olacak? Bir sabah kalkacağız bakanlar değişmiş. Kim müsteşar, kim büyükelçi, kim şube müdürü olacak? Başkan belirleyecek. Kim nerelere nasıl gelecek bunu şimdi Meclis yani milli irade belirliyor.



Başkan yurtdışına gittiğinde ya da hastalandığında yerine kim bakacak? Başkan yardımcısı. Seçimle gelmeyen biri. Darbe dönemlerinde seçim dönemlerinde gelmeyen birileri yönetiyor. Seçimle gelmeyen birisi Meclis'i yönetecek. Evet oyu diye çağrı yapıyorlar. Niye evet verilecek belli değil. Bunu tüm gerçekleriyle anlatmanız lazım.



Anayasa değişikliği yapıldı, kimsenin haberi yok. CHP olmasaydı, hangi tartışmaların olduğun kimse bilmeyecekti? Sabahlara kadar oylama yapılıyor, neden? Hukuk fakülteleri, üniversiteleri konuşuyor mu? Ses yok. Hafif sesini çıkaranlar kararnameyle kapı önüne geliyor. Bu çıkarsa OHAL sürekli hale gelecek.