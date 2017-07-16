16.07.2017 20:57:51

İstanbul'da yapı markette yangın

Ümraniye Dudullu’da bir yapı marketin deposunda yangın çıktı. Alevler yaklaşık 500 metrekare alana kurulu olan deponun yanında bulunan 5 dükkana sıçradı. Dükkanların da çatı kısmı yanerken, itfaiyenin bir saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Ümraniye Dudullu Mahallesi Kürkçüler Caddesi'nde bir bulunan bir yapı marketin depo kısmında saat 19.00 sıralarında çıktı.

Edinilen bilgilere göre depodaki kömürlerin bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler 500 metrekarelik bir alana kurulu deponun bitişiğindeki 5 dükkâna sıçradı. Dükkanların da çatı kısmı yanerken vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Ekipler yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

VATANDAŞLAR İTFAİYEYE YARDIM ETTİ

Vatandaşlar yangının söndürülmesi için itfaiye erlerine yardım etti. Hortumları duvarların üstünden atlatan vatandaşlar itfaiye erlerinin işlerini kolaylaştırdı.

Bazı esnaflar yangına aldırış etmeden dükkanlardan mallarını çıkartmaya çalıştı. Yangından çıkan dumanlara aldırış etmeyen vatandaşlar burunlarını kapatarak çalışmaları izlediler. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulunurken yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Yangında herhangi bir ölü veya yaralanma olmazken depoda ve dükkanlarda maddi hasar meydana geldi.