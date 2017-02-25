26.02.2017 01:40:57

İran, askeri öğrencilerini Suriye'de kampa alıyor!

İran Devrim Muhafızları'na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesi öğrencileri, askeri eğitim kapsamında Suriye'ye gönderiliyor.

Mepanews'in İranlı medya kaynaklarından ve Suriyeli muhalif isimlerden aktardığı habere göre Tahran yönetimi, Suriye'yi yeni subayları için bir deneme sahası olarak kullanıyor.

Buna göre İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı Tahran merkezli İmam Hüseyin Üniversitesi'nin, eğitim programı çerçevesinde askeri liderlik öğrencilerini Suriye'de savaşmaya gönderdiğini belirtti.



"İRANLILAR 'SEYYİDE ZEYNEP'i KORUMAK iÇiN ÖLÜYOR"

İran, Şii inancına mensup kimseler için kutsal sayılan Seyyide Zeynep türbesini müdafaa etmek için bölgede birlik bulundurduğunu ifade ediyor.



AMA...



Ancak 2011 yılından itibaren İran, Esed rejiminin muhaliflere karşı en büyük destekçisi. İran ülkeye ilk olarak askeri danışmanlarını, daha sonra da İran Devrim Muhafızları'nı göndermişti. İran'ın, ülkede hüküm süren azınlık rejimine 1980'li yıllardan bu yana destek verdiği biliniyor.



"EN AZ YÜZ ÖĞRNECİ..."

İman Hüseyin Üniversitesi'nin başında bulunan İran Devrim Muhafızları komutanlarından Murtaza Saffari de durumu doğruladı. Buna göre en az 100 öğrenci savaş koşullarını tecrübe etmeleri amacıyla Suriye'ye gönderildi.

Saffari şunları söyledi:



"İki aylık eğitim için bölgeye giden öğrencilerden bazıları 'şehit oldu', birçoğu yaralandı. Bazıları ise daha uzun bir üre için ülkede konuşlandırıldı."



SURİYE'DEKİ İRAN...

Suriye, İran'ın 1980'li yıllardaki Irak savaşından bu yana resmi olarak savaşan birlikler gönderdiği ve kayıp verdiği ilk bölge. İran devletine bağlı Tesnim Haber Ajansı'na göre yaklaşık 1000 İranlı asker Esed rejimi safında savaşırken yaşamını yitirdi.



RUSYA DA VAR



Öte yandan Suriye'yi bir deneme tahtası olarak kullanan yalnızca İran değil. Rusya'nın savaşa dahil olduğu ilk yıllarda ardı ardına devam ettirdiği bombardımanlar sırasında elinde kalan "tarihi geçmiş" bombaları kullandığı, yine tarihi geçmiş bazı mühimmatları Suriye'de kullandığı gündeme gelmişti.