21.07.2017 11:34:43

Irak Cumhurbaşkanı: IKBY bağımsız olamaz

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el Maliki, 'Kürdistan hukuki anlamda da anayasal anlamda da bağımsız bir devlet olamaz' dedi.

Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el Maliki, “Kürdistan hukuki anlamda da anayasal anlamda da bağımsız bir devlet olamaz. Kürtler, anayasa referandumunda verdikleri oylarla kendi kaderini belirlediler ve Irak'ın federal bir devlet olduğuna karar verdiler. Kendi kaderlerini belirlemek için her gün hakları yok. Belki referandum gerçekleştirilebilir, ancak Kürdistan ayrılamaz” açıklamasında bulundu.

IKBY, Irak'tan ayrılmak için 25 Eylül'de referandum düzenlemeyi planlıyor.

TÜRKİYE AÇIKLAMALARI

Maliki Türkiye için ise tepki çekecek açıklamalarda bulundu.



Irak Cumhurbaşkanı "Türkler, Musul'u Türk (kenti) yapmaya çalışıyor. Bu hayaller, Türkiye'nin bu hırsları… Musul dediklerinde aynı zamanda Erbil, Kerkük ve Süleymaniye de diyorlar. Bu hayalleri gerçekleştirmek için çok güçsüzler" dedi.