25.07.2017 11:08:03

İngiltere, ABD ile etkili bir anlaşma istiyor

ABD ile etkili bir ikili ticaret anlaşması müzakere etmek isteyen İngiltere, Brexit gerçekleşmeden bu anlaşmanın temellerini oluşturma niyetinde.

İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, Brexit sonrasının planlanması için Trump yönetiminden yetkililer ile görüş alışverişinin başlangıcında yaptığı açıklamada, İngiltere'nin ABD ile iş ilişkilerinin bozulmamasını sağlamak ve iddialı bir ticaret anlaşmasını müzakere etmek istediğini söyledi.

ABD-İngiltere ticaret ve yatırım çalışma grubunun dün yaptığı ilk toplantıya Fox ve Amerikalı meslektası Robert Lighthizer başkanlık ettiler. Çalışma grubu, Brexit sonrası ABD-İngiltere serbest ticaret anlaşması üzerinde çalışıyor.

İngiltere, AB'den ayrılacağı 2019 yılına kadar ikili ticaret anlaşması yapamıyor, ancak bu anlaşmalarnın temellerinin Brexit müzakereleri tamamlanmadan oluşturmak istiyor.