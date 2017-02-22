22.02.2017 23:19:23

FED'den faiz açıklaması

ABD merkez bankası, ekonomik gelişmeler olumlu seyrederse 'yakın zamanda' faizlerin yükseltilmesinin gerekebileceği ifade edildi.

Ocak ayı tutanaklarında faiz artışının kademeli olarak yapılması uygun görülüyor. FED yetkililerine göre, yüksek enflasyon riskinin fazla olmadığı belirtilirken, doların güçlenmesinin aşağı yönde risk oluşturabileceği ifade edildi.

Uygulanacak politikaların da aşağı yönlü risk teşkil ettiği bildirilirken, mali teşvik politikası dahil olmak üzere yukarı risk faktörlerinin de bulunduğu belirtildi.