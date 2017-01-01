SON HABERLER
'Dimdik ayaktayız'
Polislerin atamayla ilgili bireysel başvurusuna ret
Dursunbey'de korkutan yangın
Dursun Ali Erzincanlı Halep'e yardım gecesi'nde sahne aldı
Kartal'da kreş öğrencilerinin yeni yıl coşkusu
Kahramanmaraş'ta kar hayatı olumsuz etkiliyor
Şanlıurfa'da şehit polisler için kurban kesildi
Kaplan'dan yeni yıl mesajı
Söke Devlet Hastanesi yönetimi şehitler için hayır dağıttı
Büyükşehir kar mesaisine devam ediyor
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
FOTO
VİDEO
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
Emeklilere promosyon müjdesi
Başbakan Binali Yıldırım, yeni yıl öncesi emeklilere promosyon müjdesi vererek, 'Bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira-2 bin arası 375 lira, 2 bin lira üzerinde maaş alanlara 450 TL ödeme yapılacak' dedi.
Emeklilere promosyon müjdesi
Başbakan Binali Yıldırım, yeni yıl öncesi emeklilere promosyon müjdesi vererek, 'Bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira-2 bin arası 375 lira, 2 bin lira üzerinde maaş alanlara 450 TL ödeme yapılacak' dedi.
Eylem hazırlığındaki PKK'lı böyle yakalandı
Mersin’de özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda eylem hazırlığında olan bir PKK’lı, gizlendiği bağ evinde yakalandı.
Anayasa değişiklik teklifi komisyonda kabul edildi
Anayasa değişiklik teklifinde, mahkemelerin bağımsız ve tarafsızlık ilkesi benimsenecek. Milletvekili sayısı 600’e çıkacak. Milletvekili seçilme yaşı 18 olacak. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi beli bir konuda Meclis araştırmasına genel görüşme yapabilecek, milletvekilleri yazılı soru sorabilecekler.
600 polisle IŞİD operasyonu: 30 gözaltı
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 600 polis’le 40 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. IŞİD’e yönelik yürütülen operasyonda özel harekat ve polis helikopteri havadan destek verdi. Operasyonda, IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı.
Öğrencilerden yılbaşı protestosu
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka Kampüsü girişinde bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği üyesi bir grup öğrenci, yılbaşı kutlamalarını protesto etti.
Rejim uçakları Doğu Guta'da okulu vurdu
Rejim uçakları Suriye'nin Şam kentinin Doğu Guta bölgesindeki İrbin yerleşim bölgesindeki okulu vurdu.
İstanbul’da kar yağışı başladı
İstanbul’u akşam saatlerinde etkisi altına alması ve yılbaşına kadar devam etmesi beklenen kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.
Kılıçdaroğlu’ndan ’asgari ücret’ değerlendirmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '“Asgari ücret bin 404 lira, 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum' dedi.
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta ABD olmak üzere teröre destek veren ülkeleri sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, Türkiye’nin El Bab’da IŞİD’e karşı yürüttüğü mücadeleye NATO ve müttefik ülkelerin destek vermediğini söyledi.
Asgari ücret açıklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 1 Ocak 2017 itibariyle net asgari ücretin bin 404 TL olduğunu açıkladı.
Çavuşoğlu: “ABD YPG’ye destek veriyor, nokta”
ABD Ankara Büyükelçiliğinin yaptığı “ABD hükumeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta” açıklamasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aynı üslupla yanıt verdi: 'ABD, YPG ve PYD’ye destek veriyor, nokta'
Forkliftle ATM'yi çalan hırsız
Amerika Birleşik Devletlerinin Teksas eyaletinde benzerine az rastlanır bir hırsızlık gerçekleşti. Bir şahıs, önce forklift çaldı, ardından da forkliftle banka ATM’sini. ATM’yi yerinden söken adam, ardından forkliftle götürdü. Tüm yaşananlarsa kameraya yansıdı.
Baba kız sel sularına kapıldı
Mersin’de 2 kişi sel sularına kapıldı, o anlar kameraya böyle yansıdı.
E-5’i kilitleyen kaza: Vinç beton pompasının üzerine düştü
İstanbul Büyükçekmece’de köprü çalışmasında kullanılan vinç, rüzgarın şiddetiyle devrilerek seyir halindeki beton pompasının üzerine düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik Beylikdüzü istikametinde tamamen durdu.
Samanyolu TV'de 'Karlov suikasti işlendi' iddiası
Samanyolu TV'de daha önceden yayınlanan bir dizide, Rus Büyükelçi Karlov'a suikastın işlendiği ortaya çıktı. Suikast sahnesi, Karlov'a yapılan suikastle birebir benzerlikler taşıyor.
Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara anlamlı mesaj
Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda Suriyeli savaş mağduru çocuklara destek mesajı gönderdi.
Sürücü havalimanına daldı
Rusya'da Kazan Havalimanı'na aracıyla giren sarhoş sürücü ortalığı birbirine kattı. Aracıyla havalimanının içinde dolaşan sarhoş sürücü, en sonunda polise yakalandı.
Dünya'nın vadi derinliği en yüksek geçişi
Çinli mühendisler, dünyanın vadi derinliği en yüksek geçişini inşaa etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durursak Sevr'e döneriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye İstiklal Harbinden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bu mücadele tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mücadelesidir' dedi.
Kartepe’nin havadan görüntüsü hayran bıraktı
Ülkemizdeki kış turizminin önemli tatil merkezlerinden Kartepe’nin havadan görüntüsü hayran bıraktı
Halep'ten gelen minik kız çocuğu soğuktan titriyor
Tahliyelerin devam ettiği Halep'ten gelen minik kız çocuğu soğuktan tir tir titriyor. Zorlu kış şartları en çok çocukları etkiliyor.
Diriliş Ertuğrul 71. bölüm fragmanı
TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin 71. bölüm fragmanı...
Halep'teki katliamdan geriye gözyaşı kaldı
Cub el-Kubbe mahallesine saldıran rejim, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 45 kişiyi katletti. Katliamın ardından geriye gözyaşı kaldı.
Avrasya Tüneli’nde geçişler başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından salı günü açılışı gerçekleştirilen Avrasya Tüneli sabah saat 07.00’de vatandaşların kullanımına açıldı.
1
2
»
TIMETURK
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
RÖPORTAJ
EĞİTİM
YEREL
BLOG
KÜLTÜR
MEDYA
TARİH
ANALİZ
AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları