21.07.2017 15:43:32

Devler Ducati için yarışıyor

Ducati için Benetton ailesi, Hintli Bajaj ve Eichern ile Bain Capital yarışıyor.

Audi'nin satışa çıkardığı motosiklet şirketi Ducati için büyük bir yarış yaşanıyor.

Benetton ailesinin yatırım şirketi Edizione Holding, Ducati için 1,2 milyar dolar teklif etti. 1926 yılında kurulan Ducati için Edizione'nin yanı sıra Ski-Doo kar motosikletleri üreticisi BRB'de hissesi olan ABD merkezli yatırım fonu Bain Capital ile Hindistan merkezli motosiklet üreticileri Eicher Motors ve Bajaj Auto'nun da teklif verdikleri ifade ediliyor.

Eicher, dünyanın en eski motorsiklet markalarından biri olan ve 1893 yılında kurulan Royal Enfield'ı kontrol ediyor.