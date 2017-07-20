20.07.2017 17:06:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik hak ihlalleriyle ilgili Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde gerçekleşen görüşmede, başta Kudüs'te olmak üzere ihlallerin giderek yoğunlaşmasının kaygı verici olduğu vurgulandı.

KUDÜS'ÜN İSLAMİ KİMLİĞİ KORUNMALI

Mescid-i Aksa'ya girişe kısıtlamalar getirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in İslami karakterinin ve kutsiyetinin korunmasının tüm İslam dünyası için önem taşıdığına dikkati çekti.

ABBAS ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın görüşme vesilesiyle Filistin konusundaki duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini de ilettiği bildirildi.