28.07.2017 13:50:22

Büyük İstanbul Tüneli'nde start verildi

Karayolu ve demiryolu geçişleriyle günde 6,5 milyon kişinin kullanması planlanan Büyük İstanbul Tüneli için Panama bayraklı araştırma gemisi 'Fugro Scout' boğazda çalışmaya başladı.

İstanbul Boğazı'nda uzun bir süre kalacak olan Fugru Scout'un, 84 metre uzunluğunda ve 20 metre genişlik özelliğine sahip olduğu biliniyor.

Geminin yapacağı sondaj çalışmalarının ardından tünelin geçirileceği kesin güzergah tespit edilecek, ardından projeye ilk kazma vurulacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Tünelin büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projede tek tüpte hem kara yolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelin orta bölümünde demiryolu, üst ve alt katlarda ise lastik tekerlekli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak.

Tünel; TEM Otoyolu, E-5 Karayolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek.

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapımına başlanmasının ardından 5 yıl içinde tamamlanması hedeflenen tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa Yakası'nda İncirli'den, Anadolu Yakası'nda Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak.

Avrupa Yakası'nda Hasdal Kavşağı'ndan Anadolu Yakası'nda Çamlık Kavşağı'na karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek. Hattan günde 6,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.