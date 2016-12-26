26.12.2016 06:21:08

Behzat Ç. ekranlara geri dönüyor

Tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç.'nin ekrana döneceği tarihi açıkladı...

Ajanslarda yer alan bilgide; Tiyatronun ve ekranların usta oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç.'nin ekranlara yaz aylarında döneceğini söyledi.

İzlenme rekorları kıran Behzat Ç. dizisinin boşrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, bugün katıldığı bir programda, izleyicilerine 13 bölümlük Behzat Ç. çekeceklerini ve yaz aylarında yayınlanacağını söyledi. Beşikçioğlu daha önce "Dizinin yayını için dijital platform Blu TV'yle konuşuyoruz” diyerek, dizinin internetten izlenebileceğinin sinyallerini vermişti.

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