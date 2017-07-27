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Amerika'dan Cumhuriyet davası açıklaması
28.07.2017 10:07:39

Amerika'dan Cumhuriyet davası açıklaması

Cumhuriyet gazetesi davası hakkında konuşan ABD Dışişeri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert , Türkiye'nin yargı bağımsızlığına, ifade özgürlüğüne ve adil yargılanma hakkına saygı göstermesi çağrısında bulunduklarını belirtti.

Cumhuriyet gazetesi davası hakkında açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Heather Nauert, Türkiye'nin yargı bağımsızlığına ve ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısı yaptı.

Nauert ABD'nin Türkiye'de hükümeti eleştirenlerin gözaltına alınmasından ciddi rahatsızlık duymaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin yargı bağımsızlığına, ifade özgürlüğüne ve adil yargılanma hakkına saygı göstermesi çağrısında bulunduklarını belirtti.

"GAZETECİLERİN SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUZ"

Sözcü Nauert "Keyfi bir şekilde tutuklu olduklarına inandığımız gazetecilerin ve diğerlerinin serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD Büyükelçisi John Bass'ın Cumhuriyet gazetesini ziyaret ettiğini ve Cumhuriyet davasını yakından takip ettiğini de dile getirdi. Bass'ın özgür ve bağımsız basına desteklerinin altını çizmeye devam ettiğini kaydetti.


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