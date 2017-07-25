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Almanya'ya büyük şok! AB harekete geçti
25.07.2017 11:48:48

Almanya'ya büyük şok! AB harekete geçti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Almanya'daki otomotiv üreticilerinin aralarında kartel oluşturduğu iddiası üzerine inceleme başlattı. Almanya'dan ise konuyla ilgili açıklama geldi.

Alman otomotiv firmaları son zamanlarda emisyon davalarıyla boğuşuyor. Firmalara bir darbe de  AB Komisyonu'ndan geldi. Komisyon, Almanya'daki otomotiv üreticilerinin aralarında kartel oluşturup oluşturmadıklarını belirlemek üzere inceleme yapıldığını açıkladı.

AB Komisyonu Sözcüsü Ricardo Cardoso, günlük basın toplantısında, Alman otomotiv üreticilerinin kartel oluşturdukları iddiaları ile ilgili haberlerin sorulması üzerine "AB Komisyonu söz konusu duruma ilişkin bilgi aldı ve bunu değerlendiriyor" diye konuştu.

1990'DAN BERİ GÖRÜŞÜYORLAR İDDİASI

AB Komisyonu tarafından başlatılan bu incelemelerin tamamlanması uzun süre alabiliyor.

Hafta sonu Alman basınında Audi, BMW, Daimler, Porsche ve Volkswagen firmalarının kartel oluşturdukları için AB ve Almanya rekabet kurumlarınca incelendikleri haberi yer almıştı. Haberlerde, bu şirketlerin 1990'lardan beri birbirleriyle gizli olarak görüştükleri ve önemli verileri paylaştıkları iddia edilmişti.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede kartel gibi rekabete veya antitröst kurallarına aykırı bir durum tespit ederse, buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

ALMANYA'NIN CEVABI

Almanya Yönetim Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer ise, Almanya'daki otomobil firmalarının kartel oluşturduğu iddialarına ilişkin, "Kartel makamları bağımsız bir şekilde iyi bir sebeple çalışıyor” dedi

Demmer ayrıca kartel iddiaların 2 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenmesi planlanan Dizel Zirvesi'nde de gündeme geleceğini sözlerine ekledi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sözcüsü Tanja Alemany ise Federal yönetimin, Avrupa rekabet kurulu yetkililerinin Alman otomobillerine karşı kartel iddialarını netleştirmesini beklediğini dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun sorumlulukları paylaştırma noktasında öncülük edeceğini belirten Alemany, ayrıca Almanya Rekabet Kurumu'nun (Bundeskartellamt) incelemenin yalnızca bir kurum tarafından yapılacağı konusunda bilgi aldığını ifade etti.


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