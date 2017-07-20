20.07.2017 15:52:48

Almanya ile gerilim sonrasında Merkel cephesinden ilk açıklama!

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel tarafından açıklanan Türkiye'ye yönelik önlemlerin 'gerekli ve kaçınılmaz' olduğunu söylediğini aktardı.

Seibert, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Merkel: Dışişleri Bakanı tarafından açıklanan Türkiye'ye yönelik önlemler gerekli ve kaçınılmaz" diye yazdı.

Kanzlerin #Merkel:"Die vom Außenminister vorgestellten Maßnahmen ggü. der Türkei sind angesichts der Entwicklung notwendig und unabdingbar." — Steffen Seibert (@RegSprecher) 20 Temmuz 2017

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