20.07.2017 13:43:49

ABD ve Çin arasında yeni sorunlar çıkabilir

Ticaret konusunda anlaşamayan ABD ve Çin arasında ekonomik ve güvenlik konularında da sorunlar çıkabilir.

ABD ve Çin, ikili ticarette ABD aleyhinde süren açığı azaltmak için atılacak yeni adımlar konusunda anlaşmaya varamadılar.

Bu durum Başkan Donald Trump'ın Beijing ile ekonomi ve güvenlik konularındaki ilişkileri konusunda kuşkular yarattı. Washington'da düzenlenen yıllık ekonomik diyalog görüşmelerinin dün sona ermesinden sonra basın toplantıları iptal edildi, ortak açıklama ve ABD'nin Çin piyasalarına erişimi konusunda yeni hiçbir açıklama yapılmadı.

Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan bir Amerikalı yetkili tarafların "dürüst bir görüş alışverişi" yaptıklarını ancak ABD için önemli olan ikili ticari ve ekonomik konuların çoğunda uzlaşmaya varamadıklarını söyledi.

Bu konular arasında ABD'nin Çin'deki finansal piyasalara girme talebi, Çin'in aşırı çelik üretimini sınırlaması, otomobil gümrük vergilerinin düşürülmesi ve kamu kurumlarına sübvansiyonun azaltılması gibi alanlar var.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, yaptığı kısa açıklamada, "Çin, bizim ticaret açığını kapatma hedefimizi paylaşıyor ve iki taraf da bu hedefe ulaşmak için birlikte çalışacak" demekle yetindi.

Toplantı, Trump'ın Kuzey Kore'den gelen tehdidi önleme konusunda desteğini istediği Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Nisan ayında Florida'da yaptığı ilk görüşmeden sonra düzenlenmişti.

İki lider, 100 günlük bir ekonomik plan üzerinde anlaşmaya varmışlardı. Ancak daha sonra bu alanda önemli bir ilerleme olmadı. Ayrıca Trump, Çin'in Kuzey Kore'ye baskı yapması yolundaki beklentisine karşılık vermemesinden de hayal kırıklığına uğramış durumda.