19.02.2017 23:57:22

ABD'li kuruluşa göre 'Hayır' çıkacak

Her seçim öncesi CHP'nin kazanacağını açıklayan ismi açıklanmayan Amerikalı kuruluş bu sefer de referandum da hayır çıkacak dedi.

16 Nisan'da gerçekleştirilecek anayasa değişikliği referandumu öncesinde anketler de yayınlanmaya devam ediyor.

ABD'Lİ KURULUŞA GÖRE HAYIR ÇIKACAK



Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre; ABD'li bir kuruluşun bu ay içerisinde 58 şehirde yaptığı ankete katılanların yüzde 38.29'u 'hayır' derken, yüzde 35.90'ı ise 'evet' dedi.

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA HAYIR YÜZDE 52.18



Ankette sandığa gitmeyeceğini net olarak ifade edenler kapsam dışı bırakılıp, yüzde 10 dolayındaki kararsızlar dağıtılarak yapılan hesaplama, hayır oylarının evet oylarını yaklaşık yüzde 4.5 oranında geçtiğini gösterdi.

Kararsızlar dağıtılınca hayır oyları yüzde 52.18, evet oyları ise yüzde 47.81 olarak hesaplandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder