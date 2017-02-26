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26 Şubat 2017 gazete manşetleri

26 Şubat 2017 gazete manşetleri

Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...





26 Şubat 2017 gazete manşetleri
26 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
İtalyanlar açıkladı! Son 16 turunda Beşiktaş...
İtalyanlar açıkladı! Son 16 turunda Beşiktaş...
İtalya'nın tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımları 5 yıldız üzerinden değerlendirdi...
WhatsApp'ta artık bunu yapamayacaksınız!
WhatsApp'ta artık bunu yapamayacaksınız!
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'in yeni güncellemesi büyük tepkilere neden oldu. Sosyal medyada binlerce kişi tweet atarak WhatsApp'a tepki gösterdi.
24 Şubat 2017 gazete manşetleri
24 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
Uçaktaki rahatlıklarıyla 'pes' dedirten yolcular
Uçaktaki rahatlıklarıyla 'pes' dedirten yolcular
İşte havaalanları içerisinde ve uçaklarda çekilmiş birbirinden tuhaf yolcular...
1 Milletvekili kaç kişiyi temsil ediyor?
1 Milletvekili kaç kişiyi temsil ediyor?
TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Türkiye ile Avrupa Birliği ülkelerindeki milletvekili sayısının nüfusa oranını karşılaştırdı. İşte ülke ülke milletvekili başına düşen kişi sayısı...
Yılanı yemeye çalışırken canından oluyordu!
Yılanı yemeye çalışırken canından oluyordu!
Kartalın inanılmaz avı işte böyle görüntülendi...
23 Şubat 2017 gazete manşetleri
23 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
Efsane Matrix filminin kamera arkası görüntüleri!
Efsane Matrix filminin kamera arkası görüntüleri!
Larry ve Andy Wachowski kardeşlerin yazıp-yönettiği Matrix film serisindeki Ajan Smiht'in film sahnesinde birden fazla görünmesi böyle hazırlanmış
İnsan kulağının üzerinde yer alan delik nedir?
İnsan kulağının üzerinde yer alan delik nedir?
İnsanların bir kısmı 'preauriküler sinüs' adı verilen kulak üzerinde bulunan küçük bir delikle doğuyor..
22 Şubat 2017 gazete manşetleri
22 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
TRT personel alımı mülakat sonuçları açıklandı
TRT personel alımı mülakat sonuçları açıklandı
TRT bünyesinde alınacak personeller için yaklaşık 1.5 yıldır beklenen mülakat sonuçları nihayet açıklandı.

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