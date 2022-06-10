Zeynep Bastık neden boşandı? Zeynep Bastık kocasından Edis için mi boşandı? Tolga Akış ve Zeynep Bastık olayı

Zeynep Bastık neden boşandı? Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık eşinden boşanma haberiyle gündeme geldi. Edis ve Zeynep Bastık'ın samimi dansından sonra sosyal medyada birçok soru sorulmaya başlandı. Zeynep Bastık kocasından Edis için mi boşandı? Tolga Akış ve Zeynep Bastık olayı son dakika...

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık eşinden boşanma haberiyle gündeme geldi. Edis ve Zeynep Bastık'ın samimi dansından sonra sosyal medyada birçok soru sorulmaya başlandı. Zeynep Bastık kocasından Edis için mi boşandı? Tolga Akış ve Zeynep Bastık olayı son dakika...

Zeynep Bastık neden boşandı?

Boşanma haberlerinden sonra Zeynep Bastık sosyal medya hesabından, konuyu doğrular nitelikte;

"Tolga, benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki, 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz!"

Zeynep Bastık Tolga Akış ne zaman boşandı?

Zeynep Bastık ve Tolga Akış boşanacaklarına ilişkin açıklama yaptı fakat boşanmanın ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor. Detaylar açıklandıkça haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Zeynep Bastık kocasından Edis için mi boşandı?

Zeynep Bastık ve Tolga Akış'ın evliliğinden kısa süre sonra birçok olay yaşandı. Özellikle Bastık'ın şarkıcı Edis ile samimi dansı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fakat ayrılık haberlerinin Edis ile bir ilgisi bulunmuyor.