Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi oldu? Kaan Yıldırım ve Hande Erçel aşk mı yaşıyor?

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi oldu? Magazin gündemine Kaan Yıldırım ve Hande Erçel'in yakınlaşmaı bomba gibi düştü. Kısa bir süre önce Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel, Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen Kaan Yıldırım ile görüntülendi. Kaan Yıldırım ve Hande Erçel aşk mı yaşıyor?