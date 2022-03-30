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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi oldu? Kaan Yıldırım ve Hande Erçel aşk mı yaşıyor?

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi oldu? Magazin gündemine Kaan Yıldırım ve Hande Erçel'in yakınlaşmaı bomba gibi düştü. Kısa bir süre önce Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel, Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen Kaan Yıldırım ile görüntülendi. Kaan Yıldırım ve Hande Erçel aşk mı yaşıyor?

43 Dakika Önce
2022-03-30 14:44:25
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi oldu? Kaan Yıldırım ve Hande Erçel aşk mı yaşıyor?

Magazin gündemine Kaan Yıldırım ve Hande Erçel'in yakınlaşmaı bomba gibi düştü. Kısa bir süre önce Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel, Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen Kaan Yıldırım ile görüntülendi. Kaan Yıldırım ve Hande Erçel aşk mı yaşıyor?

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım sevgili mi oldu?

Oyuncu Kerem Bürsin ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Hande Erçel'in adı Kaan Yıldırım ile anldı.

Erçel dün akşam Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen meslektaşı Kaan Yıldırım ile görüntülenince iddialar güçlendi.

Hande Erçel muhabirleri görünce yüzünü çevirdi, ikili soruları yanıtsız bıraktı.

Kaan Yıldırım ile Hande Erçel 2019 yılında 'Halka' dizisinde başrolü paylaşmıştı.
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