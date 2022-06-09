Seda Sayan ve Çağlar Ökten boşanıyor mu? Seda Sayan eski sevgilisi için ne dedi?

Seda Sayan ve Çağlar Ökten boşanıyor mu? Her yaptıklarıyla gündem olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, bu sefer yeni bir olaya imza attı. Eski sevgilisi Mahsun Kırmızıgül'e yorum yapan Seda Sayan için takipçileri yorum yağdırdı. Peki Seda Sayan eski sevgilisi için ne dedi? İşte detaylar...

Her yaptıklarıyla gündem olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, bu sefer yeni bir olaya imza attı. Eski sevgilisi Mahsun Kırmızıgül'e yorum yapan Seda Sayan için takipçileri yorum yağdırdı. Peki Seda Sayan eski sevgilisi için ne dedi? İşte detaylar...

Seda Sayan ve Çağlar Ökten boşanıyor mu?

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in bir mekan çıkışı mutsuz tavırları dikkatlerden kaçmadı. İkilinin fotoğraf çektirmemesinin üzerine, boşanma iddiaları ortaya atıldı.

Bir de üzerine Seda Sayan'ın, eski sevgilisi Mahsun Kırmızı için yorumu da dedikodularaa sebep oldu.

Seda Sayan eski sevgilisi için ne dedi?

59 yaşındaki Seda Sayan, kendinden küçük 33 yaşındaki Çağlar Ökten ile 7.kez nikah masasına oturmuştu.

Bir magazin sayfası Mahsun Kırmızıgül'ün Kuruçeşme Arena'da Bergen' ait şarkıyı söylemesi üzerine; Seda Sayan yorum yaptı. Hemen ardından SEda Sayan'ı etiketleyen takipçilerinden "Kocan kıskanır Seda abla yapma" gibi yorumlar geldi.