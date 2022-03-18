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TIMETURK / YAŞAM / Ebru Şallı boşanıyor mu? Ebru Şallı Uğur Akkuş çifti boşandı mı? Ebru Şallı'nın evine haciz mi geldi?

Ebru Şallı boşanıyor mu? Ebru Şallı Uğur Akkuş çifti boşandı mı? Ebru Şallı'nın evine haciz mi geldi?

Ebru Şallı boşanıyor mu? 2019 yılında evlendiği eşi Uğur Akkuş ile ayrılacağı iddia edilen Ebru Şallı sessizliğini koruyor. Çiftin maddi olarak yaşadıkları zor günler sonrası boşanma kararı aldığı iddia ediliyor. Peki ama Ebru Şallı Uğur Akkuş çifti boşandı mı? Şallı'nın evine haciz mi geldi? İşte detaylar...

35 Dakika Önce
2022-03-18 11:31:03
Ebru Şallı boşanıyor mu? Ebru Şallı Uğur Akkuş çifti boşandı mı? Ebru Şallı'nın evine haciz mi geldi?

2019 yılında evlendiği eşi Uğur Akkuş ile ayrılacağı iddia edilen Ebru Şallı sessizliğini koruyor. Çiftin maddi olarak yaşadıkları zor günler sonrası boşanma kararı aldığı iddia ediliyor. Peki ama Ebru Şallı Uğur Akkuş çifti boşandı mı? Şallı'nın evine haciz mi geldi? İşte detaylar...

Ebru Şallı boşanıyor mu?

2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü. Maddi zorluklar yaşamasına rağmen uzun zamandır eşinin yanında olan Şallı'nın, artık boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Ebru Şallı'nın evine haciz mi geldi?

Evlenir evlenmez soyadını değiştiren Şallı, sosyal medya hesabından soyadını sildi. Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı, hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi. Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu öğrenildi.

Ebru Şallı Uğur Akkuş çifti boşandı mı?

Şallı ve Akkuş henüz boşanmadı. Çift hakkında yeni bir haber gündeme geldiğinde sitemizden öğrenebilirisniz. .

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