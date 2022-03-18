Ebru Şallı boşanıyor mu? Ebru Şallı Uğur Akkuş çifti boşandı mı? Ebru Şallı'nın evine haciz mi geldi?

Ebru Şallı boşanıyor mu? 2019 yılında evlendiği eşi Uğur Akkuş ile ayrılacağı iddia edilen Ebru Şallı sessizliğini koruyor. Çiftin maddi olarak yaşadıkları zor günler sonrası boşanma kararı aldığı iddia ediliyor. Peki ama Ebru Şallı Uğur Akkuş çifti boşandı mı? Şallı'nın evine haciz mi geldi? İşte detaylar...