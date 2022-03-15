Petek Dinçöz neden boşandı? Petek Dinçöz Serkan Kodaloğlu boşandı!

Petek Dinçöz neden boşandı? Petek Dinçöz ve Serkan Kodaloğlu çifti tek celsede boşandılar. Magazin gündemine bomba gibi düşen haber Dinçöz sosyal medya hesabından duyurdu. Peki ama çift neden boşandı? İşte merak edilen detaylar...

Petek Dinçöz ve Serkan Kodaloğlu çifti tek celsede boşandılar. Magazin gündemine bomba gibi düşen haber Dinçöz sosyal medya hesabından duyurdu. Peki ama çift neden boşandı? İşte merak edilen detaylar...

Petek Dinçöz boşandı!

2014 yılında evlenen Petek Dinçöz ve Serkan Kadaloğlu çifti tek celsede boşandı. 15 Mart günü boşandıktan sonra Dinçöz sosyal medya hesabından; "Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle" açıklamasında bulundu.

Petek Dinçöz neden boşandı?

Petek Dinçöz sosyal medya hesabından boşandıklarının haberini duyursa da sebebi hakkında bir açıklama yapmadı. Aynı şekilde çiftin avukatları da bir sebep göstermedi.

Anlaşmalı boşanan Dinçöz ve Kodaloğlu'nun neden boşandığı bilinmiyor.

Petek Dinçöz hayatı

Petek Dinçöz veya şöhret olmadan önceki adıyla Didem Ezgü, Türk Arabesk Fantezi ve TSM ses sanatçısı, manken, oyuncu ve televizyon sunucusu.

Petek Dinçöz, 29 Mayıs 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Esra Suay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır. Babasını çocukken kaybetmiştir. Necdet adında bir erkek kardeşi vardır.

İlköğrenimini Gazi Ortaokulunda tamamlamıştır. 14 yaşına kadar İzmir'de yaşamıştır. Okul hayatını bırakıp mankenlik hayatına atılmıştır. 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda 2. oldu ve aynı zamanda Vizyon Production / Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilip, 2 yıl eğitim görüp 1999 yılında Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda Basın Güzeli de seçilmiştir. Yakaladığı bu başarı ile dizi teklifleri gelmeye başlamıştır.

1998 yılında mankenliğe başlayan Dinçöz, Temmuz 1998'de başlayan Sırılsıklam adlı dizide Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayarak dâhil oldu. Dinçöz'ün oynadığı ikinci dizisi ise 2000 yapımı Zehirli Çiçek'ti. Bu dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le başrolü paylaşmıştır.

Mehmet Ali Erbil'in bir programında yardımcı sunucu olarak görev almıştır. 2000 yılında Büyük Maksim Gazinosu, Günay Gazinosu, Aşiyan Gazinosu, Çakıl, Stardast gibi önemli ve ünlü gazinolarda dev assolist olmuştur.

Maksim Gazinosu'nda 10 yıl kadrolu assolist sanatçı olarak dev kadrolarda assolist olmuştur. Petek Dinçöz Maksim Gazinosu'nda Kadınlar Matinesi yapmış tek sanatçı olmanın yanın sıra, Maksim Gazinosu'nun en uzun süreli çalışmış ve resmi devlet kadrolu tek sanatçısıdır. Dinçöz Maksim Gazinosu tarihinin son assolistidir. .