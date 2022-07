Ünlü iş insanı Sabahattin SEVEN yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor..

Türkiye’de birçok alanda yaptığı yatırımlar ve hayır faaliyetleri ile tanınan iş insanı Sabahattin SEVEN Gözünü Avrupa ülkelerine dikti.

Telekomünikasyon, inşaat, finans ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren SEVEN ; Tüm dünyada etkisi hissedilen küresel enflasyon ve ekonomik düzensizliğe rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ağırlıklı olarak Türkiye ve Almanya'da şirketleri bulunan Sabahattin SEVEN şimdide; İsviçre ve Avusturya görüşmelerini yeni başlangıçlar için sürdürüyor. Günümüzde sürdürülebilir bir iş modelinin ancak inovasyon ve yeni yatırımlala gerçekleşeceğini söyleyen SEVEN;

Ülkeye döviz girdisi sağlamanın ve rekabette var olmanın en iyi yollarından biride yurt dışı yatırımları ve ihracat olduğunu, Bundan sonraki hedeflerinin Orta doğu coğrafyası ve Türki cumhuriyetler olacağını ifade ederken ,yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi .Sabahattin SEVEN Milli şuur ve istikrar bunu gerektirir, bu aşamadan sonra sadece para kazanmak yeterli olmaz, sizi var eden bu günlere gelmenizin Yemame'de sebebi memleketinize teşekkürünüzü hizmet ve istihdamla etmelisiniz diyerek sözlerine ekledi.