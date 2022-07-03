DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,2612 ₺

EURO

17,6473 ₺

ALTIN

977,51 ₺

BİST

2.385,76 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Doğu Türkistan Uygur Özerk Bölgesi'nde korkutan deprem

Doğu Türkistan Uygur Özerk Bölgesi'nde korkutan deprem

Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan (Sincan) Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

3 Gün Önce
2022-07-03 14:25:41
Doğu Türkistan Uygur Özerk Bölgesi'nde korkutan deprem

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü, Kırgızistan sınırındaki Kızılsu özerk ilinin Akçı ilçesi sınırları.

Şu ana kadar ölü ve yaralının olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Doğu Türkistan'da dün bölgenin güney batısındaki Hotan iline bağlı Pişan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş