Doğu Türkistan Uygur Özerk Bölgesi'nde korkutan deprem

Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan (Sincan) Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü, Kırgızistan sınırındaki Kızılsu özerk ilinin Akçı ilçesi sınırları.

Şu ana kadar ölü ve yaralının olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Doğu Türkistan'da dün bölgenin güney batısındaki Hotan iline bağlı Pişan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. .