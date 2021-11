Sahneye başörtüsüyle çıkan Justin Bieber 'Müslümanlarla dalga geçmekle' suçlandı

Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber, son konserinde sahneye başörtüsüyle çıkması tepki çekti. Middle East In 24 isimli haber sitesi, Bieber’ı 'Müslümanlarla dalga geçmekle' suçladı.

27 yaşındaki Kanadalı ünlü Şarkıcı Justin Bieber, Utah'ta verdiği konserde sahneye başörtüsü ve güneş gözlükleriyle çıktı.

Bieber, hayranlarına bol bol şarkı söyleyip çılgınlar gibi dans etti. Sosyal medyada çok konuşulan Bieber'in başörtülü görüntülerine hayranlarından hem olumlu ve hem de olumsuz mesaj aldı.

Bieber'ın sahneye çıktığı hâliyle “İslam'la dalga geçtiğini” söyleyerek tepki gösterenler de oldu.

Middle East In 24 isimli haber sitesi ise, Utah konserine başörtüsüyle çıkan Justin Bieber'a “İslam'la ve Müslümanlarla dalga geçtiği için” tepki gösterdi.

Bieber ayrıca, başörtülü görüntülerini kendi Instagram hesabından da paylaştı.

İşte Justin Bieber'in başörtüsüyle çıktığı konserden görüntüler;

Justin Bieber kimdir?

Justin Bieber kimdir, Youtube‘da yayınladığı müzik videolarının kısa sürede büyük bir ilgi çekmeyi başaran ve de 2008 yılında, daha sonra menejeri olacak olan Scotter Braun tarafından keşfedilmesiyle dünya çapında ünlenen Kanada‘lı Pop-R&B şarkıcısı. Aralarında Yılın Sanatçısı, En İyi Yeni Ses Sanatçısı ve Yılın En İyi Erkek Sanatçısı da dahil olmak üzere 10'un üzerinde ödüle sahip olan Bieber, platin plak ödülü sahibidir.

Justin Bieber, 1 Mart 1994 tarihinde, London, Ontario, Kanada‘da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Stratford‘da geçiren Bieber'ı düşük ücretli işlerde geçici olarak çalışan annesi tek başına yetiştirdi; babası ise başka bir kadınla evliydi ve pek fazla çocuğu ile ilgilenme fırsatı yakalayamıyordu.

Gençlik yıllarında hokey, futbol ve satranç ile ilgilenen Bieber, bir yandan da kendi kendisine piyano, davul ve gitar çalmayı öğrendi. 2007 yılında, Stratford'da düzenlenen yerel bir yarışmaya katılmak için söylediği Ne-Yo coverı So Sick, Bieber için şöhretin ilk adımı oldu. Annesinin yarışma görüntülerini kameraya kaydedip arkadaşlarınutube'a eklemesi, Bieber'ın kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşmasına yol açtı.

Yeni yetenekler arayışında olan yapımcı Scooter Braun, Youtube'da yayınlanan videolarını izledikten sonra, aradığı yeteneğin Bieber olduğuna karar verdi. Annesinin de iznini alarak, henüz 13 yaşında olan Bieber'ı demo kaydı için Atlanta‘ya götüren Braun, burada ünlü sanatçı Usher ile beraber kayda girdi. RBMG firması ile bir antlaşma imzalayan genç şarkıcı, ayrıca Scotter Braun'u menejeri olarak belirledi.

İlk single çalışması olan One Time‘ın radyolarda yayınlanması ile kısa sürede büyük bir ün kazanan Bieber, 2009 yılının sonuna gelindiğinde Kanada ve A.B.D.‘de platin plak ödülü kazanmıştı bile. Genç sanatçının ilk albümü My World, 17 Kasım 2009 tarihinde yayınlandı, bu albümün başarısı genç şarkıcıyı Lopez Tonight, The Ellen DeGeneres Show ve Good Morning America gibi tv dünyasının en büyük şovlarına taşıyarak ününü arttırdı.

Justin Bieber'ın ikinci albümü My World 2.0, 2010 yılında yayınlandı. Albümün açılış şarkısı Baby, A.B.D.'nin top 100 listesinde 5. numaraya kadar yükseldi; bu şarkı ile beraber 1963 yılından bu yana Stevie Wonder‘ın kırılamayan “Müzik listelerine en genç yaşta giren şarkıcı” ünvanını kırmayı başardı.

2010 yılının Haziran ayında ilk resmi turnesine çıkan Bieber, aynı yılın Ağustos ayında, internette ismi en çok aranan şarkıcı olmayı başardı. My World 2.0 albümünün açılış şarkısı olan Baby, Lady Gaga‘nın Bad Romance‘ni geçerek Youtube'un en fazla izlenen videosu olmayı başardı.

Justin Bieber, aralarında Amerikan Müzik Ödülleri, MTV Müzik Ödülleri ve Teen Choice Awards‘ın da bulunduğu ona yakın ödül töreninde, yirmiye yakın ödül kazanarak genç yaşına rağmen büyük bir ün ve servetin sahibi oldu. Yaşından daha küçük bir insan gibi davranması, efeminen tavırları ve de genç yaşına rağmen magazin programlarında boy göstermesi nedenleriyle pek çok insanın tepkisini çeken Bieber, magazin dünyasında aynı anda en fazla sevilen ve nefret edilen insan olarak tarihteki yerini aldı.

Kaynak: ajanslar, biyografı.net

