Mansur Yavaş'ın acı günü
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş hayatını kaybetti.
2021-11-10 12:53:57
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi, Sabri Yavaş'ın yakalandığı bir hastalığa yenik düştüğü bildirildi.
Sabri Yavaş'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Beypazarı'nda defin edilecek.
Yavaş'ın vefat haberini ise kardeşlerden Mahir Yavaş duyurdu. Mahir Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Kardeşim Sabri Yavaş hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Beypazarı Mezarlığına ikindi namazına' ifadelerini kullandı.
NİKAHINI KIYMIŞTI
Mansur Yavaş 2019 yılında kardeşi Sabri Yavaş'ın nikahını kıymıştı.
Mansur Yavaş'ın küçük kardeşi Sabri Yavaş, 31 Mart'ta CHP Güdül Belediye Başkan Adayı olan Sevilay Akyüz'le evlenmişti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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