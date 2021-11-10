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TIMETURK / POLİTİKA / Mansur Yavaş'ın acı günü

Mansur Yavaş'ın acı günü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2021-11-10 12:53:57
Mansur Yavaş'ın acı günü

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi, Sabri Yavaş'ın yakalandığı bir hastalığa yenik düştüğü bildirildi.

Sabri Yavaş'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Beypazarı'nda defin edilecek.

Yavaş'ın vefat haberini ise kardeşlerden Mahir Yavaş duyurdu. Mahir Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Kardeşim Sabri Yavaş hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Beypazarı Mezarlığına ikindi namazına' ifadelerini kullandı.

NİKAHINI KIYMIŞTI

Mansur Yavaş 2019 yılında kardeşi Sabri Yavaş'ın nikahını kıymıştı.

Mansur Yavaş'ın küçük kardeşi Sabri Yavaş, 31 Mart'ta CHP Güdül Belediye Başkan Adayı olan Sevilay Akyüz'le evlenmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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