Ramazanın son günü ne zaman? Oruç ne zaman bitiyor 2022? Ramazan arefe günü ne zaman?

Ramazanın son günü ne zaman? Ramazanın son günlerine doğru, bayram hazırlıkları Müslüman aleminde başladı. İlk olarak akıllara 'Ramazanın sonu hangi güne denk geliyor, Ramazan ne zaman bitiyor?' şeklinde sorular geliyor. Oruç ne zaman bitiyor 2022? Ramazanın bitmesine ne kadar var? Ramazan arefe günü ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

Ramazanın son günlerine doğru, bayram hazırlıkları Müslüman aleminde başladı. İlk olarak akıllara "Ramazanın sonu hangi güne denk geliyor, Ramazan ne zaman bitiyor?" şeklinde sorular geliyor. Oruç ne zaman bitiyor 2022? Ramazan arefe günü ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

Ramazanın son günü ne zaman?

Bu yıl 2 Nisan Cumartesi günü başlayan Ramazan, 1 Mayıs Pazar günü son bulacak. Dolayısıyla 2 Mayıs günü tüm Müslüman alemi, büyük bir bayram kutlaması yapacak.

Ramazan arefe günü ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan takvimine göre bu yıl oruçlar 2 Nisan günü tutulmaya başlandı. Sayılı günlerin kaldığı Ramazanın son günü ise takvimde 1 Mayıs olarak belirtildi. Dolayısıyla 1 Mayıs günü Ramazan Bayramı Arefesi olarak idrak edilecek.

Kadir Gecesinin son 10 günde arayınız!

Ramazanın son günlerindeyiz. Bu dönemler en kıymetli Ramazan dönemleridir.

Kadir gecesi Ramazan ayı içindedir ancak Kadir gecesinin hangi gece olduğu, kesin olarak belli değildir. Dini alimler "Kadir Gecesini Ramazanın son on gününde arayın" hadisi şerifine işaret etmektedirler. Kadir gecesinin bu son on gün içinde tekli sayılardan oluşan bir günde saklı olduğuna inanılıyor. Haliyle de Ramazan'ın son on günündeki 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek sayılı gecelerde aranması gerekiyor.