Maske yasağı nerelerde kalktı? Okullarda, sınıflarda, İETT otobüslerde maske yasağı kalktı mı? Maske zorunluluğu otobüs, minibüslerde ne zaman kalkacak?

Maske yasağı nerelerde kalktı? Okullarda, sınıflarda, İETT otobüslerde maske yasağı kalktı mı? Maske zorunluluğu otobüs, minibüslerde (toplu taşıma) ne zaman kalkacak? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Kovid-19 kısıtlamalarının simgesi haline gelen maskelerle ilgili bugün yeni kararların açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşliğinde yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'ndan maskesiz günlere geçiş kararı çıkması bekleniyor. Okullarda, AVM'lerde ve marketlerde maske zorunluluğunun kalması bekleniyor.

Maske yasağı nerelerde kalktı? Okullarda, sınıflarda, İETT otobüslerde maske yasağı kalktı mı? Maske zorunluluğu otobüs, minibüslerde (toplu taşıma) ne zaman kalkacak? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Kovid-19 kısıtlamalarının simgesi haline gelen maskelerle ilgili bugün yeni kararların açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşliğinde yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'ndan maskesiz günlere geçiş kararı çıkması bekleniyor. Okullarda, AVM'lerde ve marketlerde maske zorunluluğunun kalması bekleniyor.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Bilim Kurulu Topplantısı 26 Nisan 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası alınan karalar merakla beklenirken maske yasaklarına dair önemli kararların alınması bekleniyor. Geçtiğimiz Mart ayında maske zorunluluğu esnetilmişti. Vatandaşlar Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında maske yasağının nerelerde kalktığını merak ediyor.

Maske yasağı nerelerde kalktı?

26 Nisan Salı günü yapılan Bilim Kurulu toplantısının en önemli gündem maddesini maske yasakları oluşturuyor. Maske yasağının nerelerde, hangi kurumlarda ve alanlar kalkacağı Bilim Kurulu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile netlik kazanacak.

Okullarda, sınıflarda, İETT otobüslerde maske yasağı kalktı mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu, 26 Nisan Salı günü saat 12:00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske yasaklarına dair önemli açıklamaları bekleniyor. Bilim Kurulu, okullarda maske yasağı kuralının kaldırılması başta olmak üzere pek çok alanda maske yasağını kaldırması konusunda karar çıkabilir.

Maske zorunluluğu otobüs, minibüslerde ne zaman kalkacak?

Maske zorunluluğunun toplu taşımada bir süre devam etmesi beklenebilir. Sağlık Bakanı Koca daha önce yaptığı açıklamada "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Önümüzdeki dönemde artık kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerin daha çok griple benzer şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz." demişti.