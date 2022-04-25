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TIMETURK / YAŞAM / Kadir gecesi olduğunu nasıl anlarız? Kadir gecesinin günümüz özellikleri nelere bakarak anlaşılır?

Kadir gecesi olduğunu nasıl anlarız? Kadir gecesinin günümüz özellikleri nelere bakarak anlaşılır?

Kadir gecesi olduğunu nasıl anlarız? Bu yıl 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek olan Kadir gecesini bulmak için alimler 'Ramazanın son 10 gününde arayınız' demiştir. Peki ama dünyada ne gibi değişiklikler olur ve biz nasıl anlarız Kadir gecesini? İşte detaylar...

18 Dakika Önce
2022-04-25 13:41:31
Kadir gecesi olduğunu nasıl anlarız? Kadir gecesinin günümüz özellikleri nelere bakarak anlaşılır?

Bu yıl 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek olan Kadir gecesini bulmak için alimler "Ramazanın son 10 gününde arayınız" hadisi şerifini demiştir. Peki ama dünyada ne gibi değişiklikler olur ve biz nasıl anlarız Kadir gecesini? İşte detaylar...

Kadir Gecesi ne zaman 2022?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre bu yıl Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba akşamı idrak edilecek.

Kadir gecesi olduğunu nasıl anlarız?

Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu biliniyor fakat kesin bir tarih verilemiyor. Alimler bu konu için, "Kadir gecesini Ramazanın son 10 gününde arayın" hadisi şerifini demişleridir.

Bunun yanı sıra tek sayılı günlerde de aranması gerektiği biliniyor. Bu yıl ayın 21, 23, 25, 27 ve 29'u günlerine dikkat etmek gerekir.

Kadir gecesinin özellikleri nelerdir?

Kadir, sözlükte, hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. Dini literatürde, “leyletü'l kadr” şeklinde Kur'an-i Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kur'an-i Kerim'in 97. Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Bu sürede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. “Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir” (Kadir Suresi 1-5)

  • Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.
  • Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur.
  • Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.
  • Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen alimler de olmuştur.
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