Marketlerden sabit kilolu kurban hissesi almak caiz mi? Market kurban hissesi caiz midir?

Marketlerden sabit kilolu kurban hissesi almak caiz mi? Kurbanda uzakta yaşayan kişilerin en çok tercih ettiği market hisselerinin caiz olup olmadığı merak konusu oldu. Adana İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Peki market kurban hissesi caiz midir? İşte detaylar...

Kurbanda uzakta yaşayan kişilerin en çok tercih ettiği market hisselerinin caiz olup olmadığı merak konusu oldu. Adana İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Peki market kurban hissesi caiz midir? İşte detaylar...

Marketlerden sabit kilolu kurban hissesi almak caiz mi?

Vatandaşlar; "Marketlerin sabit kiloda küçükbaş veya hisseli büyükbaş kurbanlık satması caiz midir?" sorusu için yanıt arıyor.

Adana İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar soruyla ilgiili;

"Hayır, caiz değildir. Çünkü kurbanlık küçükbaş veya hisseli büyükbaş hayvanlardan elde edilen etler farklı kilolarda olacağından bunları sabitlemek doğru değildir. Eğer elde edilen et miktarı sabit kilodan az olursa başkalarının hakkı alınmış olur, fazla olursa kişinin hakkı başkalarına geçer. Farklı kurbanlık hayvanların etlerini bu şekilde koli yaparak birbirine karıştırmamak gerekir. Kesilecek kurbanlık tayin edilmediği için marketlerden bu şekilde yapilan alışverişlerle sadece et satın alınmış olur, ancak kurban ibadeti gerçekleştirilmiş olmaz." açıklamasını yaptı.

Kurbanlık kaç gün dinlendirilmeli?

Veteriner hekimlerin uygun bulduğu dinlendirme süresi yaklaşık 12 saattir.

Belirtilen 12 saatlik dinlendirme süresinde hayvana su verilmeli fakat yem verilmemelidir. Dinlendirme süresinin aksine de en kısa sürede kesim yapılmalıdır.