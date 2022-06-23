Borç alınan parayla kurban kesilir mi? Borç parayla kurban kesmek günah mı?

Borç alınan parayla kurban kesilir mi? Kurban bayramına sayılı günler kala, kesim hakkında birçok soru diyanete yöneltildi. Bunlardan biri de borç alarak kurban kesme durumuydu. Peki borç parayla kurban kesmek günah mı? İşte detaylar...

Borç alınan parayla kurban kesilir mi? Kurban bayramına sayılı günler kala, kesim hakkında birçok soru diyanete yöneltildi. Bunlardan biri de borç alarak kurban kesme durumuydu. Peki borç parayla kurban kesmek günah mı? İşte detaylar?

Borç alınan parayla kurban kesilir mi?

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler, enflasyonun da zorlamasıyla, borç alarak kurban kesimi yapılmasının uygun olup olmayacağını araştırıyor.

Kurban, borçların düşüldükten sonra 81 gram altını veya karşılığınca malı olan kişilere farzdır. Yine de insanımız, sevabından ötürü her yıl kurban kesimi için bütçelerini zorluyor.

Kurban, ihtiyaçları ve borçları dışında nisap miktarı kadar paraı olan kişiye vaciptir. Dolayısıyla bu hususa dikkat edilmelidir.

Borcu olan kişi kurban kesmeli mi?

Bir kişinin kurban kesmesi için, zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması ve borçlarını ödemesi gerekir. Kalan mal varlığı da nisap miktarına denk gelmelidir.

Dolayısıyla yukarı belirtilenler göre, borcu olan kişinin kurban kesmesi zorunlu değildir.