Büyükbaş canlı hayvan kilo fiyatı 2022 | Canlı kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlık kg fiyatları canlı

Büyükbaş canlı hayvan kilo fiyatı 2022 | Kurban bayramının yaklaşmasının ardından merak edilen konular arasında canlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları yer alıyor. Bunun yanı sıra hisse fiyatları da,, bağış yapmak isteyenlerin araştırması altında. Peki ama bu yıl kurbanlık fiyatları ne kadar arttı, ne kadar oldu? Canlı kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlık kg fiyatları canlı...

Kurban bayramının yaklaşmasının ardından merak edilen konular arasında canlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları yer alıyor. Bunun yanı sıra hisse fiyatları da,, bağış yapmak isteyenlerin araştırması altında. Peki ama bu yıl kurbanlık fiyatları ne kadar arttı, ne kadar oldu? Canlı kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlık kg fiyatları canlı...

Büyükbaş canlı hayvan kilo fiyatı 2022

Kurban keserek ibadetini yerine getirecek olanlar fiyat araştırmasına başladı. Enflasyonun etkisiyle küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatlarıda yükseldi.

Piyasada şu an büyükbaş kurbanlık fiyatları 20-25 bin TL arasında değişkenlik gösterirken; küçükbaş kurbanlık fiyatları ise 2,5 ile 4 bin TL arasına alıcısına sunulacak.

Ortalama bu yıl büyükbaş hayvan kilogram fiyatı 60 TL civarında hesaplanmış oluyor.

Kurban fiyatları ne kadar arttı?

Geçtiğimiz yıl büyükbaş hayvan kilo fiyatı 35-40 TL arasında değişkenlik göstermişti. Bu yıl ise enflasyonla birlikte büyükbaş hayvan kilo fiyatları 15-20 TL civarında artış gösterdi.

Geçen yıl ortalama bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı 15 bin TL'ye alınabiliyorken, bu sene 20-25 bin TL'ye yükseldi.

Küçükbaş hayvan fiyatları ne kadar 2022?

Küçükbaş hayvan fiyatları da büyükbaş hayvanlarda olduğu gibi arttı. Geçtiğimiz yıl küçükbaş hayvan fiyatları, hayvanın kilosuna göre, 1.300 TL ve 5.000 TL arasında değişkenlik gösteriyordu.

2022 yılı kurban bayramında küçükbaş hayvan fiyatları 2.500 TL ve 4.000 TL arasında değişkenlik gösteriyor. .