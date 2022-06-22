Kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz? Kurbanlık hayvan seçimi nasıl yapılmalı?

Kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz? Kurban kesimi bir ibadettir. Dolayısıyla bu ibadeti en verimli şekilde yerine getirmek gerekir. Kurban bayramının yaklaşmasıyla kurbanlık seçimi hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Bunlardan bir de kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenler oldu. Peki kurbanlık hayvan seçimi nasıl yapılmalı? Kurbanlık ne kadar dinlendirilmeli? TÜRKVET uygulaması ile hayvana sağlık durumuna nasıl bakabiliriz? İşte detaylar...

Kurban kesimi bir ibadettir. Dolayısıyla bu ibadeti en verimli şekilde yerine getirmek gerekir. Kurban bayramının yaklaşmasıyla kurbanlık seçimi hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Bunlardan bir de kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenler oldu. Peki kurbanlık hayvan seçimi nasıl yapılmalı? Kurbanlık ne kadar dinlendirilmeli? TÜRKVET uygulaması ile hayvana sağlık durumuna nasıl bakabiliriz? İşte detaylar

Kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Kurbanlık alınırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta nokta veteriner sağlık raporunun olup olmadığıdır. Tabii ilk etapta da dişi olup olmadığını kontrol etmek gerekir.

- Kurbanın cildinde yara bere olmamalı, tüyleri parlak düzgün ve yatık olmalıdır.

- Sindirim sistemini kontrol etmek için 3-5 dakika hayvanı gözlemlemek gerekir. Bu sürede hayvanın geviş getirip getirmediği kontrol edilmelidir.

- Hasta, düşkün, gözü kör, boynuzu kırık, zayıf, dişi dökük hayvanlar kurbanlık olarak seçilmemelidir. Aynı zamanda dili, kuyruğu, kulağı, memesi kesik olmamalıdır.

- Doğuştan boynuzsuz, şaşı, topal, kulağı delik veya yırtılmış hayvanların kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.

Kurban kesim öncesi ne kadar dinlendirilmeli?

Kurban kesiminden önce dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de kurbanın dinlendirilmesidir. Hayvan strese sokulmamalı ve nazik davranışlarla rahatlatılmalıdır. Veteriner hekimlerin uygun bulduğu dinlendirme süresi yaklaşık 12 saattir.

Belirtilen 12 saatlik dinlendirme süresinde hayvana su verilmeli fakat yem verilmemelidir.

Dinlendirme süresinin aksine de en kısa sürede kesim yapılmalıdır.

Kurbanlık hayvan seçimi nasıl yapılmalı?

Kurban, bir ibadet olduğu için en güzel şekilde kurbanlık seçimi yapılmalıdır. Bir hastalığı ve sıkıntısı olmayan, hiçbir uzuvu kesilmemiş kurban seçilmelidir. Midesinde veya herhangi bir organında bir sıkıntısı olmamalıdır.

Hayvanın yem takibi yapılarak iştahı kontrol edilmeli bu sayede sorunun olup olmadığı izlenmelidir.

Hayvanın geçmiş bilgilerine ulaşmak için TÜRKVET uygulaması kullanılabilir.

TÜRKVET nedir?

Hayvanların küpelerinden geçmiş sağlık durumunu, hatta hayvanın bütün işlemlerini öğrenebileceğiniz bir uygulamadır.