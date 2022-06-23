Küçükbaş hayvan fiyatları 2022 | Canlı kurbanlık kilogram fiyatı ne kadar? Kurbanlık koyun kilosu kaç TL?

Küçükbaş hayvan fiyatları 2022 | Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte küçükbaş hayvan fiyatları merak konusu haline geldi. Enflasyonla birlikte küçükbaş hayvan fiyatlarında da artış yaşandı. Peki ama küçükbaş hayvan kilo fiyatı ne kadar? Canlı kurbanlık kilogram fiyatı ne kadar? Kurbanlık koyun kilosu kaç TL? İşte güncel kurbanlık fiyatları...

Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte küçükbaş hayvan fiyatları merak konusu haline geldi. Enflasyonla birlikte küçükbaş hayvan fiyatlarında da artış yaşandı. Peki ama küçükbaş hayvan kilo fiyatı ne kadar? Canlı kurbanlık kilogram fiyatı ne kadar? Kurbanlık koyun kilosu kaç TL? İşte güncel kurbanlık fiyatları...

Küçükbaş hayvan fiyatları 2022

Kurban bayramınız hayırlı günler kaldı. Bu yıl 850 bin büyükbaş ve 2.5 milyon küçükbaş hayvanın pazara ineceği belirtildi.

Geçtiğimiz yıla göre kurbanlık fiyatları bir hayli arttı. Küçükbaş hayvan fiyatları en düşük 2500 TL'den başlayacak. Dolayısıyla küçükbaş kesmek isteyen bir kişi 3-4 bin liralık bir kurbanlık kesmiş olacak.

Büyükbaş hayvan fiyatları

Büyükbaş fiyatlarında da artış gözlemlendi. Büyükbaş kurbanlıklar 30 bin TL'den başlıyor ve 70-80 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Kurbanlık hayvan nasıl seçilmeli?

Kurbanlık hayvan seçilirken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de sağlık durumudur. Sağlıksız ya da herhangi bir uzvu eksik hayvan kurbanlık olarak kesilmemelidir.

Aşağıdaki haberlerden kurbanlık nasıl seçilmeli ya da Türk ve uygulaması üzerinden kurbanlık hayvanın sağlık durumu nasıl kontrol edilmeli öğrenebilirsiniz.