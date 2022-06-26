Kurban bayramı ilk günü hangi güne denk geliyor? Kurban bayramı tatili 9 gün mü? Kurban bayramı 2022 ne zaman?
Kurban bayramı ilk günü hangi güne denk geliyor? Beklenen kurban bayramı yaklaşıyor. Milyonlarca insan kurban bayramı tatili konusunda bir açıklama bekliyor. Peki kurban bayramı tatili 9 gün mü? Kurban bayramı 2022 ne zaman? İşte merak edilen kurban bayramı detayları...
2022-06-26 16:55:24
Beklenen kurban bayramı yaklaşıyor. Milyonlarca insan kurban bayramı tatili konusunda bir açıklama bekliyor. Peki kurban bayramı tatili 9 gün mü?Kurban bayramı 2022 ne zaman? İşte merak edilen kurban bayramı detayları...
Kurban bayramı ilk günü hangi güne denk geliyor?
Kamuda ve özel sektörde çalışan vatandaşlar Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak, kaç gün, uzatıldı mı gibi soruları sürekli soruyor ve yanıtlarını arıyor. Zorunlu tatiller arasında yer alan bu dini bayram için birçok aile tatil planı yapmaya başladı bile.
9 Temmuz Cumartesi günü Kurban bayramı tatilinin ilk günü olacak. 12 Temmuz Salı günü ise bayramın son günü olacak. Dolayısıyla bayram toplamda 4 gün olacak.
Kurban bayramı tatili 9 gün mü?
Hafta sonuna denk gelen bayramı bir sonraki hafta ile birleştirmek isteyenler, bayram tatilinin 9 gün olmasını bekliyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili Cuma gününe denk geliyor. Böylece bayram günleri bu tatil ile birleşebilir ve tatil 9 güne uzayabilir. henüz net bir açıklama gelmedi. Detaylar bekleniyor.
Bayram Arifesi: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
Kurban bayramı tatili 9 gün olur mu?
Pazartesi yapılacak kabine toplantısında Kurban Bayramı'ının 9 gün olup olmayacağı netlik kazanacak. Toplantı sonrası açıklamalarda bayram tatilinin yer alması bekleniyor..
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