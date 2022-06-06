Kurban fiyatları büyükbaş hisse en küçük fiyat ne kadar? Kurbanlık hisse fiyatları ne kadar?
Kurban fiyatları büyükbaş hisse en küçük fiyat ne kadar? Kurban bayramında bağış yapmak isteyenler kurban hisselerinin yurt içi ve yurt dışı fiyatlarını araştırıyor. Kurbanlık hisse fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
2022-06-06 14:02:33
Kurban bayramında bağış yapmak isteyenler kurban hisselerinin yurt içi ve yurt dışı fiyatlarını araştırıyor. Kurbanlık hisse fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
Kurban fiyatları büyükbaş hisse en küçük fiyat ne kadar?
Kurban bayramı hisse bağışı yapmak isteyenlerin araştırdığı kurban fiyatları;
- Büyükbaş Hisse Bedeli 1800 TL
- Küçükbaş Koç Bedeli 2250 TL olarak, farklı kurumlarda küçük fiyat değişiklikleri görülebilir.
Diyanet kurban bağışı ne kadar?
Diyanet kurban bağışı hisse fiyatları geçtiğimiz yıl;
Yurt içinde vekâletle kurban kesim bedeli 1.125 TL,
Yurt dışında vekâletle kurban kesim bedeli ise 925 TL olarak belirlendi.
Bu yılki hisse fiyatları henüz netleşmedi fakat 2.000 TL ve 1.800 TL arasında olacağı düşünülüyor..
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