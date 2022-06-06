Kurban fiyatları büyükbaş hisse en küçük fiyat ne kadar? Kurbanlık hisse fiyatları ne kadar?

Kurban fiyatları büyükbaş hisse en küçük fiyat ne kadar? Kurban bayramında bağış yapmak isteyenler kurban hisselerinin yurt içi ve yurt dışı fiyatlarını araştırıyor. Kurbanlık hisse fiyatları ne kadar? İşte detaylar...