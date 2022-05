Kucoin borsası koini

Kripto para borsalarının yerel token’leri, genel olarak yatırımcılara ciddi avantajlar sunması nedeniyle tercih ediliyor.

10 milyondan fazla kullanıcısı ile dünyada her dört kripto para yatırımcısından birinin tercihi olan Kucoin'in koini olan KCS de, bu coin'ler içinde yer alıyor. Kucoin borsası tarafından çıkarılan coin, diğer borsa kripto paralarının benzeri avantajları fazlasıyla sunuyor. KCS Shares olarak adlandırılan KCS coin'in farkı ise, bunların ötesinde farklı özellikler de barındırması. Bir hisse mantığına sahip olan KCS, her yatırımcısını aynı zamanda borsanın bir ortağı olarak konumlandırıyor ve kârdan pay alma olanağı sunuyor. Bu gibi olanaklar, KCS'yi değerlenme potansiyeli olan borsa koinleri içinde üst sıralara taşıyor. Peki KCS coin hangi özellikleri sunuyor, yatırımcılar için neden önem taşıyor?

Borsanın kârına ortak olma fırsatı

Kucoin, 600'den fazla kripto paranın listelendiği bir platform ve birçok kullanıcı için, henüz bir cevher olarak nitelendirilen GEM coin'leri ile öne çıkan bir borsa. 1000'den fazla işlem çiftiyle de öne çıkan borsa, bu yönüyle işlem hacminin ve komisyon gelirinin de en yüksek olduğu kripto para şirketlerinden. Kucoin borsasının koini olan KCS'nin en iyi yanı, bir değer saklama aracı olmasının ötesinde hisse senedi konseptine sahip olması. Kucoin Shares sahibi her yatırımcı, borsanın alım satım işlemlerinden elde ettiği komisyon gelirinin de büyük kısmını almakta. Hisse senedi piyasasındaki temettü mantığına benzer olan bu durum için, Kucoin borsası komisyon kârının yüzde 50'sini KCS sahiplerine dağıtıyor. Borsanın gelişimine paralel olarak KCS'nin değer kazanma potansiyelinin yanında, KCS'nin kâr payı ile adeta bir pasif gelir imkanı sunan coin olması, diğer borsa coin'lerine göre KCS'yi öne çıkarıyor. Kucoin borsasının ortalama işlem komisyonu, binde 2'ye tekabül eden %0,2 oranında. Borsanın her gün milyonlarca dolar komisyon geliri elde ettiği düşünüldüğünde, KCS sahiplerine her gün, toplamda 100 bin dolara yakın komisyon geliri veriliyor. KCS sahiplerinin komisyon geliri ödülü kazanması içinse en az 6 KCS sahibi olması gerekiyor.

Periyodik yakım ile yüksek değer potansiyeli

Kucoin borsasının, KCS ile ilgili en önemli stratejilerinden biri, düzenli olarak yakım yakması ve token'in deflasyonist bir yapıda olmasını sağlaması. Kucoin'in yol haritasında, Kucoin Shares ile ilgili olarak, borsanın üç ayda bir, elde ettiği kârın yüzde 10'u ile KCS geri alımı yapması ve bunu yakması yer alıyor. Kripto para ekosisteminde yakım işlemleri, kripto paraların değerini hızlı bir şekilde artması açısından önemli. Talebin sabit kaldığı bir senaryoda dahi, KCS token sayısının azalması, yatırımcılar için KCS'yi daha nadir ve değerli kılıyor. 2022 yılı itibariyle 10 milyon olan Kucoin yatırımcı sayısının, ilerleyen yıllarda 15, hatta 20 milyon seviyesine ulaşma olasılığı düşünüldüğünde, KCS coin'lere olan talep artacaktır. Böyle bir durumda, KCS'nin 3 aylık periyotlarla düzenli bir şekilde yakılması KCS'yi değerlenme potansiyeli en yüksek kripto paralar içine koymaktadır.

Düşük komisyon ile alım satım

Borsa koinlerinin ortak özellikleri, avantajlı tekliflerden yararlanma. Kucoin Shares, Kucoin borsasında komisyon indirimi ile işlem yapma şansı sunuyor. Sahip olunan KCS sayısına göre, borsanın komisyon gelirinden bir kâr payı almanın ötesinde KCS ile, spot ve vadeli işlem piyasasında alım satım yaparken oldukça avantajlı bir komisyon ödenebilir. Kucoin, şu anda %0,2 komisyon oranı ile kripto para piyasasının en uygun alım satım komisyonunu sunan borsası. Buna ek olarak gelen komisyon indirimi ise, spot ve vadeli (kaldıraçlı) işlemlerde yatırımcılar için çok daha avantajlı bir ortam inşa ediyor. Kucoin Shares, komisyon indirimi ve kâr payı gibi beklentilerin dışında, değer saklama aracı olarak uzun vadeli de tercih edilebilir. Bununla birlikte, KCS yalnızca Kucoin borsasında listeleniyor. KCS satın alabilmek için tek alternatif, 600'ün üzerinde coin'in listelendiği, dünyanın en büyük borsalarından Kucoin'de hesap açmak. .