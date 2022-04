Kadir Gecesi nasıl bulunur? Kadir Gecesi nasıl anlaşılır? Kadir Gecesinin özellikleri nelerdir?

Kadir Gecesi nasıl bulunur? Kadir gecesi için din alimleri, Ramazan ayının son günlerinde aranması gerektiğini savunuyor. Diyanet İşleri başkanlığı tarafından her yıl takvim yayınlanarak Kadir Gecesi için bir tarih veriliyor. Peki ama Kadir gecesini ibadetlerle evde geçirmek isteyen kişi, Kadir gecesini hangi hesaplamaları yaparak bulur? Kadir Gecesi nasıl anlaşılır? Kadir Gecesinin özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

Kadir gecesi nasıl bulunur?

Kadir gecesi Ramazan ayı içindedir ancak Kadir gecesinin hangi gece olduğu, kesin olarak belli değildir. Dini alimler "Kadir Gecesini Ramazanın son on gününde arayın" hadisi şerifine işaret etmektedirler. Kadir gecesinin bu son on gün içinde tekli sayılardan oluşan bir günde saklı olduğuna inanılıyor. Haliyle de Ramazan'ın son on günündeki 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek sayılı gecelerde aranması gerekiyor.

Kadir Gecesi nasıl anlaşılır?

1- Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.

2- Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur.

3- Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.

4- Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen alimler de olmuştur.

Kadir gecesi

1- Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber'e bu gecede inmeye başladı.

2- Bu gece yapılan bir ibadet, bin ayda yapılan bir ibadete feyiz ve fazilet itibarıyla denk sayılır.

3- Bu gece için özel melekler yaratıldı veya bu gece daha önce yeryüzüne hiç inmeyen melekler indirildi.

4- Bu melekler yeryüzüne dağılıp Allah'a eğilenlerin saflarına dağıldı. Onların dualarına amin diyecekler.

5- Bu gece vahiy meleği sayılan ve bütün meleklerin de lideri olan Hz. Cebrail yeryüzüne inecek. Hem de melekler ordusuyla beraber. Cebrail'in inmesi gecenin feyzini, itibarını daha da artırıyor. Geceye verilen değeri yüceltiyor. Bu gecenin feyzinden habersiz olanların dehşetini ve pişmanlığını da o miktarda çoğaltıyor. Öyle ya! Rahmet, af, kapıya gelmiş ama sen hiç yararlanamıyorsun. Göremiyorsun. Bu ne denli bir kayıp ve hüsran.

6- Bu gece sabaha kadar bütün dünyayı esenlik, rahmet, hidayet, barış, kurtuluş nurları kuşatacak. Alabilen herkes alabildiğiyle kalacak.

2022 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre bu yıl Kadir Gecesi, tüm müslümanlar tarafından, 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek.