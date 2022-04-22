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Kadir gecesi peygamberimizin duası | Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kadir Gecesinde nasıl dua ederdi?

Kadir gecesi peygamberimizin duası | Sema kapılarının açıldığı mübarek gece Kadir Gecesi, ibadetlerin arttığı gecelerden olmalıdır. Tam vakti bilinmemekle birlikte 27 Nisan günü idrak edilecek olan Kadir gecesi için Ramazanın son 10 günü ibadetleri çoğaltmalıyız. Peki ama Kadir gecesinde nasıl ve ne duası edilir? Kadir gecesinde ne okunmalı? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kadir Gecesinde nasıl dua ederdi? İşte detaylar...

4 Saat Önce
2022-04-22 11:36:49
Kadir gecesi peygamberimizin duası | Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kadir Gecesinde nasıl dua ederdi?

Sema kapılarının açıldığı mübarek gece Kadir Gecesi, ibadetlerin arttığı gecelerden olmalıdır. Tam vakti bilinmemekle birlikte 27 Nisan günü idrak edilecek olan Kadir gecesi için Ramazanın son 10 günü ibadetleri çoğaltmalıyız. Peki ama Kadir gecesinde nasıl ve ne duası edilir? Kadir gecesinde ne okunmalı? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kadir Gecesinde nasıl dua ederdi? İşte detaylar...

Kadir gecesi peygamberimizin duası

Hazreti Muhammed (s.a.v) bu gecenin fazileti hakkında şöyle buyurmuştur:

-Kim ki, faziletine inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.

Kadir gecesinde Allah rızası namaz kılmak, Kur'an okuyarak duayla ibadet etmek öneriliyor. Peki hangi duayı okumalı?

Hz. Aişe validemiz demiştir ki; Rasûlullah (sas)'e: “- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sordum.
Rasûlullah (sas):

"- Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tc. VI, 314).

Kadir Gecesinde hangi sureler okunur?

Kadir Gecesinde Kur'an okumanın da yeri ayrıdır. Ramazanın başında başlanan hatimler, Kadir gecesine denk getirilebilir.

Bunun yanı sıra Yasin, Tebareke, Amme, Kadir Suresi ve İnşirah Suresi de okunabilir.

İmam-ı Şa'rani'ye göre Kadir Gecesi nasıl bulunur?

İmam-ı Şa'rani hazretleri, kendi keşfini bildirmiş ve (Ramazan, pazar günü başlarsa, Kadir gecesi 29. gecedir. Salı başlarsa 27. gece, perşembe başlarsa 25., cumartesi başlarsa 23., pazartesi başlarsa 21., çarşamba başlarsa 19., cuma başlarsa 17. gecedir) buyurmuştur.

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