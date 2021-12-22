DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dubai Şeyhi, kaçan karısına 554 Milyon Sterlin ödeyecek
Hindistan'ın çılgın projesi: Her eve musluk suyu
Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler
Merkez Bankası’ndan TL’ye katılım hesaplarına destek açıklaması
Rusya’nın çocuk askerleri
Kocaelispor'dan Burak Kapacak hamlesi!
Flaş açıklama! Merkez’den TL vadeli hesaba dönüşümde destek
Bakan Nebati’den TÜSİAD’a uyarı: Sizi yine yarı yolda bırakacaklar
Türk lirasının yükselişini Almanlar ve Amerikalılar nasıl gördü?
Abdullah Avcı'dan heyecanlandıran Visca açıklaması!
37 TL'den alıcısı varken 30 TL'ye geriledi
Montaigne’den Türk ordularının disiplinine övgü
Van-Bitlis kara yolunda iki yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı
Döviz kuru farkını TCMB ödeyecek
Faiz oranları düştü mü? Bankaların faiz oranları ne kadar oldu?

TIMETURK / YAŞAM / Hindistan'ın çılgın projesi: Her eve musluk suyu

Hindistan'ın çılgın projesi: Her eve musluk suyu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 50 milyar dolarlık projeyle evlere temiz suyu ulaştırmayı hedefliyor. Fakir bir köyde büyümüş olan Başbakan Modi'nin annesi de su çilesi çeken milyonlarca kadından biri.

55 Dakika Önce
2021-12-22 01:24:25
Hindistan'ın çılgın projesi: Her eve musluk suyu

Dünyanın en fazla su sıkıntısı çeken ülkelerinden biri olan Hindistan, 600 bin köyündeki yaklaşık 192 milyon hanenin tamamına temiz musluk suyu sağlamak için iddialı bir yolun yarısında. Yaklaşık 18 bin hükümet mühendisi, 2,5 milyon milden fazla boru döşeyen yüz binlerce müteahhit ve işçiyi içeren 50 milyar dolarlık çılgın proje bütün hızıyla devam ediyor.

Bu arada, irlenmiş su her yıl on binlerce Hintli çocuğu öldürüyor ve milyonlarca çocuğun büyümesini engelliyor. Her yıl 5 yaşından küçük yaklaşık 100 bin çocuk ishalden ölüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş