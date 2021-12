Hindistan'ın çılgın projesi: Her eve musluk suyu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 50 milyar dolarlık projeyle evlere temiz suyu ulaştırmayı hedefliyor. Fakir bir köyde büyümüş olan Başbakan Modi'nin annesi de su çilesi çeken milyonlarca kadından biri.

Dünyanın en fazla su sıkıntısı çeken ülkelerinden biri olan Hindistan, 600 bin köyündeki yaklaşık 192 milyon hanenin tamamına temiz musluk suyu sağlamak için iddialı bir yolun yarısında. Yaklaşık 18 bin hükümet mühendisi, 2,5 milyon milden fazla boru döşeyen yüz binlerce müteahhit ve işçiyi içeren 50 milyar dolarlık çılgın proje bütün hızıyla devam ediyor.

Bu arada, irlenmiş su her yıl on binlerce Hintli çocuğu öldürüyor ve milyonlarca çocuğun büyümesini engelliyor. Her yıl 5 yaşından küçük yaklaşık 100 bin çocuk ishalden ölüyor.

