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TIMETURK / DÜNYA / Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler

Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

1 Saat Önce
2021-12-22 01:14:07
Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye- Almanya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti. Yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın eşgüdüm ve düzenli irtibat halinde olmalarının fayda sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- AB ilişkilerinin katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde ilerletilmesi gerektiğini dile getirdi.

VENEZUELA CUMHURBAŞKANI MADURO İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro arasında Türkiye- Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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