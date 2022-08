Ete indirim mi geldi? Et ve Süt Kurumu dana kırmızı et, kıyma, kuşbaşı fiyatı ne kadar oldu? 1 Kilo kıyma kaç TL oldu? Ete ne kadar indirim geldi?

Ete indirim mi geldi? Et ve Süt Kurumu dana kırmızı et, kıyma, kuşbaşı fiyatı ne kadar oldu? 1 Kilo kıyma kaç TL oldu? Ete ne kadar indirim geldi? Et ve Süt Kurumu'ndan ete indirim açıklaması geldi. Gelen açıklama vatandaşlarda heyecana neden oldu. Yüzde 25 oranından yapıldığı açıklanan indirimin kırmızı et grubunda sadece kuzu etlerine geldiği açıklandı. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi.