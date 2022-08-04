Ete indirim mi geldi? Et ve Süt Kurumu dana kırmızı et, kıyma, kuşbaşı fiyatı ne kadar oldu? 1 Kilo kıyma kaç TL oldu? Ete ne kadar indirim geldi? Et ve Süt Kurumu'ndan ete indirim açıklaması geldi. Gelen açıklama vatandaşlarda heyecana neden oldu. Yüzde 25 oranından yapıldığı açıklanan indirimin kırmızı et grubunda sadece kuzu etlerine geldiği açıklandı. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi.

Ete indirim mi geldi? Et ve Süt Kurumu kırmızı et, kıyma, kuşbaşı fiyatı ne kadar oldu? 1 Kilo kıyma kaç TL oldu? Ete ne kadar indirim geldi? Et ve Süt Kurumu'ndan ete indirim açıklaması geldi. Gelen açıklama vatandaşlarda heyecana neden oldu. Yüzde 25 oranından yapıldığı açıklanan indirimin kırmızı et grubunda sadece kuzu etlerine geldiği açıklandı. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi.

Ete indirm geldiği haberi gündeme son dakika dkoduyla düştü. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yaptığı açıklama vatandaşları sevindirdi. Ete indirim mi geldi? Et ve Süt Kurumu dana kırmızı et, kıyma, kuşbaşı fiyatı ne kadar oldu? 1 Kilo kıyma kaç TL oldu? Ete ne kadar indirim geldi? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Ete indirim mi geldi?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Et ve Süt Kurumu'nda kırmızı et grubunda kuzu etinde indirim yapılacağını açıkladı.

Et ve Süt Kurumu kırmızı et, kıyma, kuşbaşı fiyatı ne kadar oldu?

Yapılan indirim dana eti, dana kıma, dana kuşbaşı ürünlerinde geçerli olmayacak. indirim kuzu eti fiyatlarında olacak.

Ete ne kadar indirim geldi?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağız. Kış aylarına girerken meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemek adına sera üretim alanlarımızı artırmak istiyoruz." dedi.

İşte güncel Et ve Süt Kurumu et fiyatları

KIRMIZI ET

SIĞIR KIYMA 83,00

SIĞIR KUŞBAŞI 92,00

SIĞIR BİFTEK-ROSTO 128,00

SIĞIR KONTRFİLE 158,00

SIĞIR PİRZOLA 165,75

SIĞIR BONFİLE 248,50

GÖVDE KUZU 129,75

KUZU ÇATAL BUT 144,00

KUZU KOL 134,00

KUZU PİRZOLA 181,50

KUZU GERDAN 114,50

KUZU GÜVEÇ (KABURGA) 112,75

GÖVDE TOKLU 122,00

TOKLU BUT 135,75

TOKLU KOL 124,25

TOKLU PİRZOLA 171,00

TOKLU GERDAN 112,75

TOKLU GÜVEÇ (KABURGA) 107,25

GÖVDE KOYUN 98,00

KOYUN BUT 109,00

KOYUN KOL 100,00

KOYUN PİRZOLA 129,75

KOYUN GERDAN 91,00

KOYUN GÜVEÇ (KABURGA) 88,75

KUYRUK YAĞI 95,50

BEYAZ ET

GÖVDE TAVUK 31,00

MANGAL TAVUK 35,70

TAVUK BUT (KALÇALI) 32,75

TAVUK BUT (SPESİYAL) 37,60

TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ) 34,50

TAVUK GÖĞÜS (SPESİYAL) 34,50

TAVUK KANAT 39,75

TAVUK BAGET 36,75

TAVUK PİRZOLA 42,25

TAVUK SARMA 42,25

TAVUK FİLETO (DERİLİ) 44,00

TAVUK FİLETO (DERİSİZ) 52,00

TAVUK CİĞER 18,75

TAVUK TAŞLIK 23,00

ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ

PİLİÇ BURGER 49,50

PİLİÇ SALAM 57,00

PİLİÇ SOSİS 57,00

PİLİÇ SUCUK 62,50

PİLİÇ YAPRAK DÖNER 76,00

KIRMIZI ET ŞARKÜTERİ

SUCUK-SALAM-SOSİS

ACILI SUCUK 111,00

BATON SUCUK 111,00

KANGAL SUCUK 111,00

MANGAL SUCUK 111,00

FERMENTE SUCUK 127,50

OSMANLI DANA SUCUK 128,50

MACAR SALAM 96,50

FISTIKLI SALAM 99,75

KOKTEYL SOSİS 95,30

SOYULMUŞ SOSİS 95,30

BURGER-KÖFTE

SIĞIR BURGER 96,00

AKÇAABAT KÖFTE 112,25

İNEGÖL KÖFTE 112,25

KASAP KÖFTE 112,25

MİSKET KÖFTE 112,25

TEKİRDAĞ KÖFTE 112,25A