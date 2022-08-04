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Soylu'dan cemevlerine yapılan saldırıya ilişkin yeni açıklama

Cemevlerine saldırıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bu eski Türkiye'nin ayak izleridir. Soruşturma devam ediyor' dedi.

3 Saat Önce
2022-08-04 11:09:59
Soylu'dan cemevlerine yapılan saldırıya ilişkin yeni açıklama

Cemevlerine saldırıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cemevi saldırılarıyla ilgili 1 tutuklama 2 ev hapsi cezası verildi. Yargılama devam ediyor. Bu eski Türkiye'nin ayak izleridir. Soruşturma devam ediyor. Biz buradaki çapağı bulacağız kimse merak etmesin." dedi.

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