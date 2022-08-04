Soylu'dan cemevlerine yapılan saldırıya ilişkin yeni açıklama

Cemevlerine saldırıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bu eski Türkiye'nin ayak izleridir. Soruşturma devam ediyor' dedi.

Cemevlerine saldırıyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cemevi saldırılarıyla ilgili 1 tutuklama 2 ev hapsi cezası verildi. Yargılama devam ediyor. Bu eski Türkiye'nin ayak izleridir. Soruşturma devam ediyor. Biz buradaki çapağı bulacağız kimse merak etmesin." dedi.