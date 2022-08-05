Can Bonomo kimdir, nerelidir? Can Bonomo kiminle evli? Can Bonomo aldığı ödüller neler? Son zamanlarda en çok merak edilen şarkıcılardan Can Bonomo arama motorunda en çok araştırılanlar arasında yer almakta. Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo’ nun hayatı merak edilmekte. Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar…

Can Bonomo Kimdir?

Can Bonomo kimdir? Ünlü müzisyen Can Bonomo 16 Mayıs 1987 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Bonomo Türk şarkıcı, şair ve oyuncudur. Ailesinin kökeni; İzmir ve Selanik'e yerleştirilen Yahudilerdendir. Ünlü şarkıcı müziğe sekiz yaşında gitar çalarak başladı. Ortaokul ve lise boyunca sürdürdüğü müzik çalışmalarına İstanbul'da devam etti. Bilgi Üniversitesi'nde sinema-televizyonculuk bölümünden mezun oldu. Can Bonomo ses prodüksiyonu stajı için gittiği Radyo Klas ve Number 1 FM'e daha sonra radyoculuk için başvurarak kabul edildi. Ardında Can Bonomo Show adlı programına başladı. Sanatçı bir süre sonra Radio N101'e geçerek programına devam etti. MTV Türkiye'den gelen teklif üzerine Rock'n Dark Express adlı programı sunmaya başladı. Can Bonomo albüm yapımcısı Can Saban ile tanıştı. Can Saban'a bir demo kaydedip gönderdi. İki yıl süren çalışmanın ardından, Can Saban'ın yapımcılığını üstlendiği Meczup adlı ilk albümü Ocak 2011'de yayınlandı. Hızlı bir şekilde başarı merdivenlerini tırmanan Can Bonomo, 22-24 ve 26 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek olan 2012 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği 9 Ocak 2012 tarihinde duyuruldu. 22 Şubat 2012 tarihinde, Türkiye'nin Şarkısı adlı programda söz ve müziğini kendi yazdığı "Love Me Back" adlı şarkıyı tüm dünyaya tanıttı. Şimdilerde ünlü oyuncu Öykü Karayel ile evli olup Roman adında bir çocuğu vardır.

Can Bonomo Aldığı Ödüller

2011 - 8. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri - 'En İyi ÇıkışYapan Sanatçı'

2011 - 38. Altın Kelebek Televizyon Ödülleri - 'En İyi ÇıkışYapan Solist'

2012 - 2. OMÜ Medya Ödülleri - En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2012 - Avrupa Gazeteciler Derneği Ödülleri - Yılın En İyi Pop/Rock Müziği Sanatçısı

2013 - 10. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri - En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı

Albümleri :

2011 - Meczup

2012 - Aşktan ve Gariplikten

2012 - Love Me Back (single)

2012 - Ali Baba (single)

2014 - Bulunmam Gerek

2017 - Kainat Sustu

Şiir Kitapları:

2013 - Delirmek Belirmektir

2016 - Şu Sevdalar Tevatürü

Filmleri ve Dizileri:

Oyuncu :

2016- Aile İşi (Berk) (TV Dizisi)

2015 - The Yetimler (Sinema Filmi)

2011 - Artı 18 (Can)(TV Dizisi)

2010 - Maskeli Balo (Dilan)(TV Dizisi) .